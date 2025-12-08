Vier Kids prügelten 13-Jährigen mit Notfallhämmern

Ein Brüderpaar aus Syrien und zwei Ukrainer - keiner der Täter ist älter als 13 Jahre und alle leben in Vorarlberg - schlugen einen 13-Jährigen in Bayern zusammen.

Vorarlberg. Zu den brutalen Szenen kam es am Freitag am Busbahnhof im bayrischen Lindau am Bodensee. Vier Kinder attackierten einen Burschen mit Fäusten, Tritten und sogar Notfallhämmern, die sie zuvor aus einem Stadtbus gestohlen hatten. Ein Zeuge schlug kurz vor 22 Uhr Alarm. "Mehrere Jugendliche schlagen auf einen am Boden liegenden Jungen ein", so der Zeuge. Als die Beamten eintrafen, waren die Angreifer bereits geflüchtet. Das Opfer, ein 13-jähriger Österreicher aus Vorarlberg, wurde verletzt ins Spital gebracht.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Uniformierten die vier Burschen fassen: Die Milchbubi-Bande hatte sich hinter dem Gebäude der Kriminalpolizei versteckt. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich bei den Angreifern um ein Brüderpaar aus Syrien sowie zwei ukrainische Kinder handelt – alle wohnhaft im österreichischen Vorarlberg. Die jungen Verdächtigen im Alter von 11 bis 13 Jahren wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Zudem wurden die zuständigen Jugendämter informiert.

Der Auslöser der Attacke soll ein Streit zwischen dem Opfer und einem der 13-jährigen Tatverdächtigen gewesen sein. Die Ermittlungen laufen.