Bauarbeiten am Taubenmarkt abgeschlossen
Bauarbeiten am Taubenmarkt abgeschlossen

08.12.25, 14:50
Auch ein Trinkwasserbrunnen soll dort in Kürze errichtet werden. 

Vergangene Woche wurden die Bauzäune am Taubenmarkt entfernt, damit der neu gestaltete Bereich mit Baum und umlaufender Sitzbank sofort genutzt werden kann.

Die Übergangsgestaltung soll mehr Raum schaffen und die Aufenthaltsqualität verbessern, bis der Platz endgültig neu geplant wird. Ein öffentlicher Trinkbrunnen folgt im Frühjahr und wird im Sommer für zusätzliche Erfrischung sorgen. Bürgermeister Dietmar Prammer betont die planmäßige Fertigstellung und die Bedeutung des Taubenmarkts als zentralen Innenstadtpunkt. Stadträtin Eva Schobesberger hebt hervor, dass Sitzgelegenheiten, Beschattung und kostenloses Trinkwasser erhalten bleiben.

Der Sparkassenbrunnen wurde bereits abgebaut und kehrt nach seiner Restaurierung an den ursprünglichen Standort in der Sparkasse zurück. Dort soll er künftig wieder öffentlich sichtbar sein und geschätzt werden.

