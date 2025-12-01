Football-Hammer! Vikings verlieren Meistertitel am Grünen Tisch

Football-Knall in Österreich! Die Vienna Vikings verlieren ihren Meistertitel in der AFL wegen eines Meldefehlers. Der Titel geht an die Danube Dragons.

Dem Klub wurde am vergangenen Freitagabend vom American Football Bund Österreich (AFBÖ) sowohl der Staatsmeistertitel 2025 als auch der Sieg in der Austrian Bowl XL aberkannt.

Der Grund: Ein eklatanter Meldefehler rund um einen Spieler, der fälschlicherweise als „E-Klasse“ registriert worden war.

Konkret geht es um einen deutschen Staatsbürger, der 2019 im Roster der Greenville Panthers, einem US-Division-III-College, geführt wurde. Laut Reglement gilt jeder Spieler mit Vergangenheit im College-Football oder in Semi-Pro- bzw. Profiligen automatisch als „A-Klasse“. Die Vikings hatten es jedoch verabsäumt, die Football-Historie des Athleten zu prüfen und meldeten ihn für die Saison 2025 in der niedrigeren Kategorie. Ein „epochaler Fehler“, wie sich nun herausstellt: Alle Partien, in denen der Spieler eingesetzt wurde, werden mit 35:0 für den Gegner gewertet.

Titel aberkannt, Meisterschaft annulliert

Bereits vor rund zehn Tagen hatte der AFBÖ eine massive Geldstrafe gegen den Verein verhängt. Nach neuerlicher Bewertung des Falls folgte nun die drastische Erweiterung der Sanktionen: Titel aberkannt, Meisterschaft annulliert.

Vikings-Präsident Karl Wurm reagiert mit ungewöhnlicher Offenheit – und scharfer Kritik:

Kritik vom Boss

„Wir haben aus Schlamperei und Oberflächlichkeit einen unfassbaren, organisatorischen Fehler begangen; das steht fest. Dieser Fehler wurde aber nicht absichtlich begangen, sondern weil wir einfach zu dumm waren, diesen Spieler genau zu überprüfen.“

Gleichzeitig verweist Wurm auf Versäumnisse beim Verband: „In diese Falle ist aber auch der AFBÖ getappt. Bei der routinemäßigen Überprüfung hätte auffallen können, dass wir einen Fehler gemacht haben.“

Warum der Fall erst vier Monate nach Saisonende gemeldet wurde, sei ihm ebenso unklar wie die nachträgliche Verschärfung der Strafe, die angeblich „auf Betreiben eines AFBÖ-Vorstandsmitglieds“ erfolgt sei.