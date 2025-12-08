Feuerspucker erlitt bei Krampuslauf schwere Verbrennungen

Der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Tirol. Der Unfall passierte am Samstagabend bei einem Perchtenlauf im Tiroler Kramsach (Bezirk Kufstein).

Ein einheimischer Darsteller (22) hatte bei der Show gegen 19 Uhr versucht, Feuer zu spucken. Dabei geriet das vom Feuerspucker getragene Fell versehentlich in Brand. Ein anderer Teilnehmer löschte die Flammen sofort mit einem Feuerlöscher. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Er wurde in das Krankenhaus Kufstein gebracht.