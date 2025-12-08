Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
Feuerspucker erlitt bei Krampuslauf schwere Verbrennungen
© GettyImages Olga Bereslavskaya

Unfall

Feuerspucker erlitt bei Krampuslauf schwere Verbrennungen

08.12.25, 15:06
Teilen

Der 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Tirol. Der Unfall passierte am Samstagabend bei einem Perchtenlauf im Tiroler Kramsach (Bezirk Kufstein).

Ein einheimischer Darsteller (22) hatte bei der Show gegen 19 Uhr versucht, Feuer zu spucken. Dabei geriet das vom Feuerspucker getragene Fell versehentlich in Brand. Ein anderer Teilnehmer löschte die Flammen sofort mit einem Feuerlöscher. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen. Er wurde in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden