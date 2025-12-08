Nassfeld investiert 16 Millionen in neue Gondelbahn

Bis zu 2.620 Personen können mit der neuen Gondel pro Stunde transportiert werden.

Viele Skigebiete starten in die Wintersaison, obwohl Naturschnee noch fehlt. Dank niedriger Temperaturen konnten die Pisten technisch beschneit werden. Am Nassfeld wurden im Sommer 16 Millionen Euro in eine neue Gondelbahn auf den Gartnerkofel investiert.

Als erste Skigebiete öffneten heuer der Mölltaler Gletscher, die Gerlitzen und die Turrach. Am Freitag starteten Bad Klein Kirchheim, Simonhöhe, Katschberg und Nassfeld, am Samstag folgten Flattnitz, Koralm, Klippitzthörl, Weinebene, Paternion, Hochrindl und Petzen. Die hohen Investitionskosten wirken sich auf die Tagekarten aus, die knapp unter 70 Euro liegen.

Bis zu 2.620 Personen pro Stunde

Die neue Gartnerkofelbahn transportiert bis zu 2.620 Personen pro Stunde und ist 20 Prozent schneller als die alte Bahn. Sie überwindet 435 Höhenmeter auf 1.700 Metern Länge, die Fahrt dauert nur noch 6,5 Minuten. „Wir haben Panoramakabinen und eine innovative Anlage, die Fahrtdauer konnte deutlich reduziert werden“, sagt Betriebsleiter Jakob Zankl.

Derzeit sind 14 Anlagen geöffnet, einige Schlepplifte folgen in den nächsten eineinhalb Wochen. Auf den Hauptpisten liegen 50 bis 70 Zentimeter Kunstschnee, die Beschneiungsanlage sorgt für gute Bedingungen, auch bei der kommenden Wärmeperiode.

Die Region Nassfeld zieht internationale Gäste an. Zum Saisonauftakt reisten Gruppen aus Kroatien, Österreich und Deutschland an. „Tschechien und Polen sind wichtige Zukunftsmärkte, aus denen wir immer mehr Gäste gewinnen können“, erklärt Manager Roland Sint.