Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
43-Jähriger bei Lkw-Crash in Führerhaus eingeklemmt und verletzt
© HFW Villach

Unfall auf Autobahn

43-Jähriger bei Lkw-Crash in Führerhaus eingeklemmt und verletzt

08.12.25, 13:24
Teilen

Bei dem Horror-Unfall wurde ein Lkw-Lenker eingeklemmt und verletzt.

Kärnten. Zu dem Crash kam es Montagfrüh kurz vor 4.30 Uhr auf der Tauernautobahn (A10) bei St. Andrä. Erst geriet ein Lkw auf die abgeschrägte Mittelleitschiene und kippte um. Während des darauffolgenden Feuerwehreinsatzes kam es im Stau zu einem weiteren Unfall.

43-Jähriger bei Lkw-Crash in Führerhaus eingeklemmt und verletzt
© HFW Villach

43-Jähriger bei Lkw-Crash in Führerhaus eingeklemmt und verletzt
© HFW Villach

43-Jähriger bei Lkw-Crash in Führerhaus eingeklemmt und verletzt
© HFW Villach

Ein nachfolgender Sattelzug, der von einem 43 Jahre alten Kraftfahrer aus Tschechien gelenkt wurde, fuhr mit voller Wucht auf einen verkehrsbedingt stehenden Lkw, der von einem 36-jährigen Rumänen gelenkt wurde, auf. Durch die heftige Kollision wurde die Ladefläche des stehenden Fahrzeugs in das Führerhaus des auffahrenden Sattelzuges geschoben.

"Der Lenker wurde in seiner Kabine eingeschlossen und klagte über Schmerzen im Beinbereich", so die Feuerwehr. Der Tscheche wurde über die Beifahrerseite gerettet. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Roten Kreuzes wurde er ins LKH Villach gebracht. Der Lenker des stehenden Lkw blieb unverletzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden