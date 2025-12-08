43-Jähriger bei Lkw-Crash in Führerhaus eingeklemmt und verletzt

Bei dem Horror-Unfall wurde ein Lkw-Lenker eingeklemmt und verletzt.

Kärnten. Zu dem Crash kam es Montagfrüh kurz vor 4.30 Uhr auf der Tauernautobahn (A10) bei St. Andrä. Erst geriet ein Lkw auf die abgeschrägte Mittelleitschiene und kippte um. Während des darauffolgenden Feuerwehreinsatzes kam es im Stau zu einem weiteren Unfall.

© HFW Villach

© HFW Villach

© HFW Villach

Ein nachfolgender Sattelzug, der von einem 43 Jahre alten Kraftfahrer aus Tschechien gelenkt wurde, fuhr mit voller Wucht auf einen verkehrsbedingt stehenden Lkw, der von einem 36-jährigen Rumänen gelenkt wurde, auf. Durch die heftige Kollision wurde die Ladefläche des stehenden Fahrzeugs in das Führerhaus des auffahrenden Sattelzuges geschoben.

"Der Lenker wurde in seiner Kabine eingeschlossen und klagte über Schmerzen im Beinbereich", so die Feuerwehr. Der Tscheche wurde über die Beifahrerseite gerettet. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt des Roten Kreuzes wurde er ins LKH Villach gebracht. Der Lenker des stehenden Lkw blieb unverletzt.