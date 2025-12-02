Straßenbahn-Entgleisung am Matzleinsdorfer Platz: Alles wieder in Betrieb!

Nach einem dramatischen Zwischenfall am Dienstagmorgen, bei dem eine Straßenbahn im Ustrab-Tunnel entgleiste, ist der Betrieb nun wieder vollständig aufgenommen worden. Alle betroffenen Linien verkehren wieder.

Wien/Favoriten/Margareten – Nach einem dramatischen Zwischenfall am Dienstagmorgen, bei dem eine Garnitur der Linie 1 im Ustrab-Tunnel am Matzleinsdorfer Platz entgleiste, ist der Betrieb nun wieder in vollem Gange. Alle betroffenen Linien – darunter die Linie 1, 6, 18, 62 und die Badner Bahn – verkehren wieder ohne Einschränkungen.

Dramatische Beeinträchtigungen am Morgen

Zu Beginn des Morgens sorgte der Vorfall für erhebliche Beeinträchtigungen. Zahlreiche Umleitungen und Ausfälle führten zu massiven Störungen im Wiener Straßenbahnnetz. Besonders in der morgendlichen Rushhour war die Lage für Pendler und Reisende problematisch.

Schnelle Bergungsarbeiten

Durch intensiver Bergungsarbeiten der Wiener Linien konnte der Betrieb jedoch rasch wieder aufgenommen werden. Gegen 10:00 Uhr waren alle Linien wieder unterwegs. Die rund 40 Tonnen schwere Garnitur konnte erfolgreich aus dem Gleis gehoben werden, was die Störung beendete.

Keine Verletzten - aber große Auswirkungen

Berichte über Verletzte liegen laut Wiener Linien nicht vor, aber die Auswirkungen auf den Fahrplan waren deutlich spürbar. Besonders betroffen waren die Linien 1, 6 und 18, die in Teilen umgeleitet wurden. Die Badner Bahn und die Linie 62 konnten ab 9:20 Uhr wieder fahren, aber die vollständige Normalisierung erfolgte erst am späten Vormittag.