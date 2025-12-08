Alles zu oe24VIP
Weihnachtszauber auf der Steyrtalbahn
Besondere Ausfahrt

Weihnachtszauber auf der Steyrtalbahn

08.12.25, 14:22
So wird die Wartezeit auf das Christkind verkürzt. 

Um Kindern das Warten auf das Christkind zu erleichtern, organisiert die Stadt Steyr auch heuer am 24. Dezember eine besondere Ausfahrt mit der Steyrtal-Museumsbahn.

Der Zug startet um 13 Uhr beim Lokalbahnhof und fährt um 15.30 Uhr von Grünburg wieder zurück. Rechtzeitig, damit alle pünktlich zur Bescherung daheim sind. Kostenlose Tickets werden ab dem 16. Dezember, ab 9 Uhr im Tourismusbüro im Rathaus ausgegeben. Pro Person sind maximal vier erhältlich. Wer keine Karten mehr bekommt, kann sein Glück am 24. Dezember direkt am Lokalbahnhof versuchen, da erfahrungsgemäß immer wieder Plätze frei bleiben. So steht einer gemütlichen Einstimmung auf den Heiligen Abend nichts mehr im Wege für groß und klein.

