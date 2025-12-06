Gottschalks LETZTE Show: „Heute sind wir alle ein bisschen Gottschalk“

Thomas Gottschalk steht trotz seiner Krebsdiagnose am Samstagabend ein letztes Mal für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera.

Der letzte große TV-Abend von Thomas Gottschalk beginnt mit Jubel. Als der 75-Jährige gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch die RTL-Bühne betritt, steht das Publikum. Frenetischer Applaus, Gänsehaut – ein Moment, der zeigt, wie sehr diese Show zu einem Stück Samstagabendkultur geworden ist.

„Wir sind heute alle ein bisschen Gottschalk“, sagt Schöneberger. Gottschalk kontert gewohnt locker: Er sei „immer besser angezogen gewesen als die anderen“ – und ziehe das bis zum Schluss durch.

Schon vorher kündigte sich an, wie besonders dieser Abend wird. Drei Stunden vor Showbeginn steigt Gottschalk vor dem RTL-Studio aus dem Shuttle. An seiner Seite: sein langjähriger Freund Mike Krüger und RTL-Moderatorin Katja Burkard. Beide begleiten die TV-Legende an diesem emotionalen Tag, wie die dpa berichtet.

Emotionale Videobotschaft

In einem sehr persönlichen Video, das er am Samstagmorgen veröffentlichte, wandte sich Thomas Gottschalk an seine Fans.

Der 74-jährige Entertainer, der erst vor wenigen Tagen seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, versicherte seinen Anhängern, dass es ihm trotz der Diagnose gut gehe. „Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Fall“, sagte Gottschalk in dem Video, das viele seiner Fans sehr berührte.

Krebserkrankung und Abschiedsshow

Thomas Gottschalk kämpft derzeit gegen einen seltenen bösartigen Tumor in Harnleiter und Blase. Doch trotz der Diagnose zeigt er sich in guter Stimmung und voller Zuversicht.

Platin-Romy für Thomas Gottschalk © Getty

Das Video endet mit einem herzlichen Weihnachtsgruß: „In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.“ Viele seiner Fans reagierten emotional auf seine Nachricht und sendeten ihm zahlreiche Genesungswünsche.