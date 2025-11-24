Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Am Dienstag

130 Euro pro Monat weniger: Großdemos gegen Pflege-Sparmaßnahmen

24.11.25, 16:25
Die schwarz-blaue Landesregierung will mit der Bonus-Streichung 12 Millionen Euro einsparen.  

Szbg. Mehrere tausend Teilnehmer werden am Dienstagabend in der Stadt Salzburg zur zweiten Großdemonstration gegen die geplante Streichung der Pflegebonuszahlungen erwartet.

10.000 Betroffene

Der Pflegebonus macht 130 Euro aus. Die rund 10.000 Betroffenen verlieren somit rund 1500 Euro netto im Jahr. 

Verschiedene Demonstrationen 

Das Motto lautet wieder gemeinsam „den Pflegeraub verhindern“. Es sind zwei verschiedene Demonstrationen angekündigt : Ein Zug startet um 16 Uhr bei der Arbeiterkammer im Andräviertel, der andere zeitgleich bei den Landeskliniken. Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr sind zu erwarten.

