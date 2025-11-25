Mariazeller Advent feiert 25-Jahr-Jubiläum

In Mariazell gibt es neben 70 Ständen auch ein begehbares Lebkuchenhaus.

Stmk. Bis 21. Dezember hat der Mariazeller Advent wieder an jedem Adventwochenende von Donnerstag bis Sonntag sowie am Montag, 8. Dezember vor der traumhaften Kulisse der Basilika geöffnet.

Christbäume und goldene Lichter, Krippenfiguren und Weihnachtsschmuck, der Duft von Punsch und Lebkuchen und Spaziergänge im Schnee Der Mariazeller Advent, Österreichs größter traditioneller Weihnachtsmarkt, lädt heuer bereits zum 25. Mal zur besinnlichen Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein.

Anlässlich des Jubiläums wird heuer erstmals ein „Lichterzauber“ am Berg veranstaltet. Mit der Seilbahn „Bürgeralpe Express“ geht es in modernen 8er-Kabinen barrierefrei von Mariazell auf 1.267 Meter. Die Talstation liegt nur drei Gehminuten vom stimmungsvollen Adventmarkt am Hauptplatz entfernt.

Oben angekommen zeigt sich das bekannte Holzknechtland in völlig neuem Glanz – mit einem verschlungenem Lichtpfad, glitzernden Bäumen und als Highlight mit einer beeindruckenden Sound-to-Light-Lasershow beim Aussichtsturm.