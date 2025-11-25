Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Böller explodierte in Hand: Bub (12) im Spital

Zwei Verletzte

Böller explodierte in Hand: Bub (12) im Spital

25.11.25, 09:52
Der Sprengkörper soll in der Hand des Jungen explodiert sein. 

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Wochenende in Graz. Dort sollen gleich zwei 12-Jährige durch die Explosion eines Böllers verletzt worden sein.

Die beiden Jungs hatten den Sprengkörper am Samstagabende im Bezirk Gries gefunden und wollten ihn ausprobieren. Beim Anzünden explodierte der Böller in der rechten Hand eines der Buben. 

Er musste nach einer Erstversorgung in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht werden. Ebenso wurde sein Freund verletzt, aber nur leicht.

