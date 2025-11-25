Alles zu oe24VIP
Schloss Mirabell macht bei Orange the World-Aktion mit
Gegen Gewalt

Schloss Mirabell erleuchtet in Orange

25.11.25, 09:30
Die UN-Kampagne „Orange the World“ macht seit 1991 auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam.

Szbg. Die Stadt Salzburg beteiligt sich auch heuer wieder an der internationalen UN-Kampagne „Orange the World“. Von heute, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, bis 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, wird das Schloss Mirabell in orange beleuchtet – als starkes, unübersehbares Zeichen gegen geschlechtsspezifische Gewalt. 

Stadträtin Andrea Brandner, zuständig für Soziales und Frauen (SPÖ): „Mit dem orange angestrahlten Schloss zeigen wir als Stadt Salzburg klar Haltung: Gewalt an Frauen ist keine Privatsache, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir setzen auf Solidarität, Zivilcourage und entschlossene Prävention.“

