377 Meter: DAS ist das höchste Hotel der Welt

Das neu eröffnete Ciel Dubai Marina ist offiziell das höchste Hotel der Welt. Mit 377 Metern Höhe und 82 Stockwerken setzt es einen neuen Rekord für reine Hotelgebäude.

Entwickelt wurde das Projekt von The First Group, betrieben unter der Marke Vignette Collection von IHG Hotels & Resorts. Für das Design zeichnet das Architekturteam der NORR Group verantwortlich, das dem Turm seine schlanke, nadelförmige Form verliehen hat.

Das Hotel verfügt über 1.004 Zimmer und Suiten, alle mit bodentiefen Fenstern, die spektakuläre Ausblicke auf die Skyline von Dubai, den Arabischen Golf und die Palm Jumeirah bieten.

Infinity Pool auf Stockwerk 76

Ein Höhepunkt ist der Infinity-Pool auf Stockwerk 76, einer der höchstgelegenen weltweit, mit direktem Blick aufs Meer. Außerdem wird eine Aussichtsplattform auf Stockwerk 81 errichtet, die 360-Grad-Panoramen ermöglicht.

Im Hotel gibt es acht Restaurants und Lounges, darunter das moderne asiatische Konzept Tattu, das sich über drei Ebenen erstreckt: Restaurant (Stockwerk 74), Pool-Bar (76) und Sky Lounge (81). Weitere kulinarische Optionen sind „West 13“ mit mediterraner Küche, „East 14“ mit asiatischem Buffet und das „Risen Café & Artisanal Bakery“.

Für Entspannung sorgen ein Spa (geplante Eröffnung Anfang 2026) auf Stockwerk 61 und ein 24-Stunden-Fitnessstudio.Neben dem Luxusaspekt setzt das Gebäude auch auf Nachhaltigkeit: Integriert sind vertikal gestapelte, geschlossene Gärten über die Höhe des Turms. Bei der Planung kamen außerdem Strömungssimulationen und Windkanal-Modelle zum Einsatz, um Form und Struktur optimal an die Windverhältnisse anzupassen.