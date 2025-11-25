Alles zu oe24VIP
Fotos Mordversuch Afghane
Versuchter Mord

Afghane stach mit Messer auf seine Tochter (15) ein

25.11.25, 09:11
Der 50-Jährige soll in der Donaustadt auf seine Tochter losgegangen sein. 

Ein furchtbares Drama soll sich am Montagabend in Wien-Donaustadt abgespielt haben. Dort soll ein 50-jähriger Afghane auf seine eigene Tochter im Alter von 15 Jahren mit einem Messer losgegangen sein und versucht haben sie zu töten. Das Mädchen wurde im Bereich des Halses verletzt. 

Der Beschuldige konnte kurze Zeit später festgenommen werden. Laut oe24- Insider-Informationen dürfte  die 15-Jährige laut ihrem Vater die Familienehre verletzt haben. Offiziell bestätigt ist das Motiv noch nicht.

