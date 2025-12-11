Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
UMFRAGE NEU.png

Parteien

Umfrage: Auch ÖVP stürzt ab - jetzt Gleichstand mit der SPÖ

11.12.25, 22:20
Teilen

Die ÖVP steht jetzt so schlecht da wie die SPÖ. Gründe sind die Teuerung und Nachwehen der Mahrer-Affäre.

Schlechte Nachrichten für die Kanzlerpartei: In der brandaktuellen Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Befragte von 1. bis 9. 12. 2025, max. Schwankung 2,2 %) verliert die ÖVP nochmals und liegt jetzt gleichauf mit der SPÖ.

Sonntag251211
© oe24

Doch zuerst zu Platz 1: Unverändert hat Lazarsfeld die FPÖ bei 38 %. Damit ist ihr Platz 1 mehr als sicher - wenn denn eine Nationalratswahl wäre. Und so ist das einzige Problem von FPÖ-Chef Herbert Kickl derzeit, dass er die Umfrage-Power nicht auf die Straße bringen und in Stimmen und Mandate ummünzen kann. 

Schwarz und Rot im Jammertal

ÖVP und SPÖ drohte indes im Fall einer Wahl eine historische Niederlage:  Lazarsfeld berechnet für die Kanzlerpartei nur noch 18 % - ein Prozentpunkt weniger als noch vor einer Woche. Damit liegt die ÖVP inzwischen genauso schlecht wie die SPÖ mit Andreas Babler, die ebenfalls bei 18 % verharrt. Konkret haben die ÖVP seit der Nationalratswahl vor einem Jahr 8 Prozentpunkte und die SPÖ rund 4 Punkte verloren. Ist es bei der SPÖ die nicht eben berauschende Performance des Parteichefs, so fällt der ÖVP nunmehr die Affäre rund  um den zurückgetretenen Wirtschaftskammer-Präsidenten Harald Mahrer auf den Kopf. Das ungeklärte Thema Teuerung trifft indes beide größeren Ampelparteien gleichermaßen.

Abstriche müssen auch die NEOS machen: Mit 9 % (-1 zur Vorwoche) liegen die Pinken gleich 2 Punkte hinter den Grünen, die nunmehr bei 11 % (+1) halten. Vergangene Woche war man noch gleichauf gelegen. Allerdings: Damit halten die NEOS allerdings als einzige Ampel-Partei ihr Wahlergebnis.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden