Umfrage: Auch ÖVP stürzt ab - jetzt Gleichstand mit der SPÖ

Die ÖVP steht jetzt so schlecht da wie die SPÖ. Gründe sind die Teuerung und Nachwehen der Mahrer-Affäre.

Schlechte Nachrichten für die Kanzlerpartei: In der brandaktuellen Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Befragte von 1. bis 9. 12. 2025, max. Schwankung 2,2 %) verliert die ÖVP nochmals und liegt jetzt gleichauf mit der SPÖ.

Doch zuerst zu Platz 1: Unverändert hat Lazarsfeld die FPÖ bei 38 %. Damit ist ihr Platz 1 mehr als sicher - wenn denn eine Nationalratswahl wäre. Und so ist das einzige Problem von FPÖ-Chef Herbert Kickl derzeit, dass er die Umfrage-Power nicht auf die Straße bringen und in Stimmen und Mandate ummünzen kann.

Schwarz und Rot im Jammertal

ÖVP und SPÖ drohte indes im Fall einer Wahl eine historische Niederlage: Lazarsfeld berechnet für die Kanzlerpartei nur noch 18 % - ein Prozentpunkt weniger als noch vor einer Woche. Damit liegt die ÖVP inzwischen genauso schlecht wie die SPÖ mit Andreas Babler, die ebenfalls bei 18 % verharrt. Konkret haben die ÖVP seit der Nationalratswahl vor einem Jahr 8 Prozentpunkte und die SPÖ rund 4 Punkte verloren. Ist es bei der SPÖ die nicht eben berauschende Performance des Parteichefs, so fällt der ÖVP nunmehr die Affäre rund um den zurückgetretenen Wirtschaftskammer-Präsidenten Harald Mahrer auf den Kopf. Das ungeklärte Thema Teuerung trifft indes beide größeren Ampelparteien gleichermaßen.

Abstriche müssen auch die NEOS machen: Mit 9 % (-1 zur Vorwoche) liegen die Pinken gleich 2 Punkte hinter den Grünen, die nunmehr bei 11 % (+1) halten. Vergangene Woche war man noch gleichauf gelegen. Allerdings: Damit halten die NEOS allerdings als einzige Ampel-Partei ihr Wahlergebnis.