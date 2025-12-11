Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Schumann
© APA/ROLAND SCHLAGER

Lockerung

Zuverdienst: Das verbessert sich für Arbeitslose jetzt

11.12.25, 21:07
Teilen

Die Zuverdienstmöglichkeit für Bezieher von Arbeitslosengeld wird nun doch wieder ein wenig ausgeweitet. 

Ausnahmen soll es gemäß einem Beschluss des Nationalrats von Donnerstag Abend auch für Personen geben, die im Auftrag des Arbeitsmarktservice eine längere Umschulung oder Weiterbildung absolvieren.

Das sind etwa jene, die im Rahmen einer Pflegeausbildung ein Pflegestipendium beziehen. Derzeit gibt es Sonderregelungen für Langzeitarbeitslose oder Menschen mit Behinderung.

In der gleichen Debatte etabliert wurde - gegen die Stimmen der FPÖ - ein Tourismusfonds, der mit 6,5 Millionen dotiert ist. Gefördert werden sollen vor allem Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden