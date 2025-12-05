Noctourism: Wenn die Nacht zum Reiseziel wird

Die Welt nach Sonnenuntergang. Es gibt Reisen, die uns die Vielfalt der Erde zeigen – und es gibt jene, die uns den Blick darüber hinaus schenken.Von Wiens Stadthimmel bis zu Polarlichtern und internationalen Sterneninseln – so wird die Nacht zum unvergesslichen Erlebnis.

Wer sich aufmacht, die Nacht als Schatzkammer zu entdecken, findet Orte, an denen Sterne heller leuchten, Milchstraßen sichtbar werden und Stille selbst zu einem Erlebnis wird.

Wenn die Nacht die Reise verändert

Sobald die Sonne untergeht, zeigt sich eine andere Seite der Reise: Die Umgebung wird ruhiger, der Himmel klarer – und plötzlich eröffnet sich ein Blick, den man tagsüber nie zu sehen bekommt. Ob im klaren Bergnachtlicht Österreichs, unter den tropischen Himmeln Thailands oder mitten in den endlosen Winternächten Skandinaviens: Noctourism eröffnet Reiseerlebnisse, die nur im Dunkeln möglich sind. Es lohnt sich auch nachts einmal den Blick nach oben zu richten.

Sternenpark im Naturpark Attersee-Traunstein. Hier kann man nach den Sternen greifen © Sternenpark Attersee-Traunsee

Stadtnah Sterne schauen

In Wien beginnt das Abenteuer direkt vor der Haustür: Auf der Jubiläumswarte am Gallitzinberg, im Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg nahe der Wotruba-Kirche oder auf der Sophienalpe funkelt der Himmel besonders ungestört. Wer aber tiefer in die Finsternis eintauchen möchte, fährt am besten ins Weinviertel zum Sternenweg in Großmugl. Der Themenweg über offene Felder erklärt auf Infotafeln, was am Nachthimmel zu sehen ist. Startpunkt ist die Ortsmitte, und die Begehung ist kostenlos – ein kleines Abenteuer, das sich ganz sicher lohnt. Auch der Nationalpark Gesäuse (https://nationalpark-gesaeuse.at/) wirbt mit einem beeindruckend dunklen Himmel. Bei idealer Sicht lässt sich die Milchstraße mit bloßem Auge erkennen, besonders rund um Johnsbach, wo Österreichs dunkelste Nacht gemessen wurde.

Ähnlich spektakulär ist der Sternenpark Attersee-Traunstein, der von der International Darksky-Association zertifiziert wurde. Hier werden auch nächtliche Erlebnisführungen angeboten, etwa der „Moonwalk“ auf der Kreuzing-Alm. https://attersee-attergau.salzkammergut.at

Sunset beim Observatorium am Roque de los Muchachos auf der Insel La Palma. © Gettyimages

La Palma Sterneninsel auf den Kanaren

Wer Lust auf internationale Nachthimmel hat, findet auf auf der Insel La Palma (Kanarische Inseln) eines der klarsten Sternenfenster der Welt. Die „Isla Bonita“ punktet mit geringer Lichtverschmutzung und zahlreichen Aussichtspunkten wie dem Roque de los Muchachos, wo auch eine Sternwarte steht. Billa Reisen bringt Gäste etwa ins nachhaltig zertifizierte La Palma Princess, das auf einem Felsplateau liegt und beste Aussichten bietet.

Jukkasjärvi/SchWeden. Im legendären Icehotel genießt man echt coole Nächte. © Visit Sweden

Polarlichter hautnah

Im hohen Norden tanzen dagegen Polarlichter über den Himmel– ein Farbenspiel aus Grün, Violett und Rosa. Zwischen September und März, besonders im Oktober sowie Februar und März, sind Norwegen und Finnland perfekte Ziele. Entscheidend sind kalte, klare Nächte und möglichst wenig Mondlicht. Unser Reise-Tipp: Die Rundreise „Wintertraum in Alta Norwegisches Lappland“ (www.billareisen.at) inklusive Besuch eines Sami-Camps und einer Nordlichtsafari. Im Winter ist Alta zudem Europas Hotspot für Hundeschlittenfahrer – kaum ein anderer Ort hat eine so hohe Dichte an Huskys. Ein besonderes Highlight ist das Icehotel in Jukkasjärvi (https://www.icehotel.com/), das jeden Winter neu aus Eis gebaut wird – Kunstwerk, Unterkunft und Polarlicht-Bühne zugleich.

Thailand. Fernab von Lichtern erblickt man in tropischen Nächten die Milchstraße. © Gettyimages

Sternenklare Tropennächte

Thailand überrascht ebenfalls mit hervorragenden Sternenbedingungen. In Nationalparks wie Huai Nam Dang oder Pha Taem wurden „Dark Sky Conservation Areas“ ausgewiesen. Auch ruhigere Inseln wie Koh Lanta oder Koh Phangan bieten in der Trockenzeit klare Nächte einen schönen Sternenhimmel, liegen sie doch fernab großer Lichtquellen. Das Havana Beach Resort auf Koh Phangan liegt am ruhigen Thong Nai Pan Yai Beach – ideal, um nach Sonnenuntergang einfach am Pool liegen zu bleiben und den Sternenhimmel zu genießen.

Die Nacht wird zum Erlebnisraum für Naturliebhaber, Romantiker und Abenteurer.