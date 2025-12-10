Wow! Hier stehen die spektakulärsten Christbäume der Welt

Wo funkeln Swarovski-Kristalle, wo leuchten ganze Berghänge und welcher Baum kostet so viel wie ein Luxusapartment? Entdecken Sie die spektakulärsten und teuersten Christbäume der Welt.

Weihnachtsbäume können vieles sein: gemütlich, glitzernd, nostalgisch, und manchmal auch einfach nur verrückt luxuriös. Rund um den Globus stellen Hotels, Städte und Designer:innen jedes Jahr wahre Kunstwerke auf, die eher an Schmuckinstallationen als an klassische Tannen erinnern. Und ja: Manche davon könnten locker mit dem Wert einer Eigentumswohnung mithalten.

Hier kommen die beeindruckendsten Christbäume der Welt: von funkelnder Couture bis zu weltrekordverdächtigen Lichtshows.

1. Der berühmteste Weihnachtsbaum der Welt: Rockefeller Center, New York

Kaum ein Baum hat so viel Starrummel wie der am Rockefeller Center. Er wird jedes Jahr gespendet, doch sein Gesamtwert wird gerne auf bis zu 1,5 Millionen Dollar geschätzt – allein die Logistik und Dekoration treiben die Summe nach oben. Das absolute Highlight? Der ikonische Swarovski-Stern an der Spitze: Er funkelt mit rund drei Millionen Kristallen und wird teilweise selbst auf bis zu über eine Millionen Dollar geschätzt.

© Getty Images

2. Der Schiaparelli Couture-Weihnachtsbaum im Mandarin Oriental, Dubai

Dubai wäre nicht Dubai, wenn selbst der Weihnachtsbaum nicht wie ein Haute-Couture-Stück aussehen würde. Im Mandarin Oriental Jumeira schuf Designer Daniel Roseberry von Maison Schiaparelli eine extravagante Installation, die mehr Kunstwerk als Tanne ist.

© MANDARIN ORIENTAL JUMEIRA, DUBAI

Der Baum besteht aus 960 goldfarbenen Metallstäben, die wie strahlende Sonnenstrahlen vom Zentrum ausgehen. Inspiriert wurde das Werk von einem ikonischen Schiaparelli-Cape aus der Zodiac Collection, daher auch der starke Sternenbezug. Die Metallkomponenten wurden in drei Varianten gefertigt: glänzend, glitzernd und perforiert. Je nachdem, wie das Licht fällt, wirkt die Skulptur wie ein bewegtes Sternbild.

3. Der legendäre Galeries Lafayette Baum in Paris

Wenn Paris etwas kann, dann Drama und der Weihnachtsbaum in der berühmten Galeries Lafayette ist der beste Beweis. Seit 1976 wird der „Gran Sapin“ unter der historischen Glaskuppel des Kaufhauses aufgebaut und verwandelt das Gebäude in ein winterliches Theater.

2025 hat die Pariser Künstlerin Jeanne Detallante den Baum gestaltet. Ihr Design? Ein farbenfrohes Kunstwerk, das mit 560 Kilogramm (!) Bändern umwickelt wurde. Alle 30 Minuten wird der Baum mit einer Ton- und Lichtshow zum Leben erweckt - ein Must-See für alle Weihnachtsfans in der französischen Hauptstadt.

4. Der größte natürliche Weihnachtsbaum der Welt: Dortmund

Das Wort „natürlich“ ist hier relativ - dennoch gilt der Dortmunder Weihnachtsbaum als der größte natürliche seiner Art. Die Konstruktion besteht aus rund 1.200 echten Rotfichten, die zu einer 45 Meter hohen Mega-Tanne zusammengesetzt werden.

© Getty Images

Ein paar Superlative gefällig?

Kosten: über 280.000 Euro

Gewicht: rund 40 Tonnen

Montagedauer: ca. 4 Wochen

Beleuchtung: 140.000 LEDs

Lichterkettenlänge: über 10 Kilometer

Spitze: ein vier Meter großer Engel, der 200 Kilogramm wiegt

Wenn Sie also irgendwo auf der Welt eine Tanne suchen, die sogar Wolkenkratzer neidisch macht, hier ist sie.

5. Der größte Weihnachtsbaum der Welt - als Lichtinstallation: Gubbio, Italien

Der „Baum“ von Gubbio ist streng genommen keiner, aber das hält ihn nicht davon ab, im Guinness-Buch zu stehen. Seit 1981 wird am Hang des Monte Ingino ein gigantisches Lichter-Kunstwerk installiert.

© Getty Images

Die Ausmaße sind absurd beeindruckend:

Breite: 450 Meter

Höhe: über 750 Meter

Damit übertrifft die Lichtinstallation sogar Höhen von Hochhäusern. Zum ersten Mal leuchtet sie jedes Jahr am 8. Dezember , und bleibt bis zum 6. Januar sichtbar.

6. Der kreativste Weihnachtsbaum: Der Stoffbaum in London St. Pancras

In der Bahnhofshalle von St. Pancras Station steht vielleicht der charmanteste und originellste Baum überhaupt: ein zwölf Meter hoher Stoffbaum, zusammengenäht aus 24 Metern Stoff.

Ein paar Besonderheiten:

rund 160 Kugeln schmücken die Konstruktion

30 Handwerker:innen haben über 1.800 Stunden am Baum gearbeitet

im Inneren steckt ein digitaler Spendenmechanismus

der Baum sammelt Spenden für die Great Ormond Street Hospital Charity

in einem „Traumfenster“ hängen Wünsche schwerkranker Kinder

Dazu gibt es eine interaktive Musikkabine und einen Uhrwerk-Aufziehmechanismus. Ein Weihnachtsbaum, der Herz und Handwerk verbindet.

Ob glitzernde Swarovski-Stars, goldene Couture-Elemente oder Lichter, die ganze Berge einrahmen: die spektakulärsten Christbäume der Welt zeigen, wie kreativ (und teuer) festliche Dekoration sein kann.