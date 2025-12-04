Alles zu oe24VIP
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025

04.12.25, 00:00
Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne. 

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Hören Sie erst mal in Ruhe zu, bevor es zu Missverständnissen kommt! 
  • Beruf: Es muss erst mal alles in Ruhe besprochen und genau geprüft werden. 
  • Fitness: Dosieren Sie Ihr Tempo vernünftig, sonst kann es sehr hektisch werden. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Wer besser ankommen möchte, sollte offener und gesprächsbereit sein. 
  • Beruf; Beziehen Sie alle Meinungen mit ein und denken Sie noch länger nach! 
  • Fitness: Gehen Sie an die frische Luft! Tiefer durchzuatmen ist heute wichtig. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Reden Sie weniger und achten Sie besser auf die Wünsche des Partners! 
  • Beruf: Setzen Sie bloß nicht voraus, dass man mit Ihren Ideen konform geht! 
  • Fitness: Sie brauchen mehr Bewegung, um Ihren Kreislauf in Schwung zu bringen. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Es könnte Missverständnisse geben. Reden Sie geduldiger miteinander! 
  • Beruf: Überprüfen Sie Informationen genauer und rechnen Sie nochmals nach! 
  • Fitness: Aufpassen, dass Sie nicht außer Atem geraten! Bloß nicht zu hektisch! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Anregende Unterhaltung ist wichtig. Geistreicher Austausch kommt an. 
  • Beruf: Stimmen Sie Angeboten nicht gleich zu, überdenken Sie alles gründlich! 
  • Fitness: Ein bisschen lockerer, nicht zu zielstrebig, dann läuft es sicher gut. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Seien Sie tolerant und stecken Sie Enttäuschungen lieber souverän weg! 
  • Beruf: Einigung könnte kompliziert sein. Besser zuhören und länger überlegen! 
  • Fitness: Es könnte etwas stressig werden. Legen Sie beizeiten eine Pause ein! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Emotionale Verwirrung? Überdenken Sie noch einmal Ihre Erwartungen! 
  • Beruf: Geduldiger in finanziellen Fragen! Holen Sie noch Informationen ein!  
  • Fitness: Sie sind sehr motiviert. Teilen Sie sich aber Ihre Kräfte besser ein! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Belassen Sie es bei kleinen Flirts und schauen Sie lieber genauer hin! 
  • Beruf: Seien Sie offen für neue Angebote, aber ruhig auch etwas kritischer! 
  • Fitness: Lassen Sie alles etwas lockerer laufen! Druck ist nur kontraproduktiv. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Seien Sie bereit, genau zuzuhören, um Missverständnisse zu vermeiden! 
  • Beruf: Entscheidungen vertagen! Alle Argumente überdenken und nachrechnen! 
  • Fitness: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um nicht unnötig unter Druck zu geraten! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Aussprachen brauchen Geduld und Aufmerksamkeit. Also genau zuhören! 
  • Beruf: Prüfen Sie Anregungen, ohne gleich für schnelle Lösungen plädieren!
  • Fitness: Öfter mal durchatmen, um sich nicht von Hektik anstecken zu lassen! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Neue Chancen tun sich auf. Ungeduld wäre aber sicher kontraproduktiv. 
  • Beruf: : Finanzielle Unklarheiten? Das lässt sich mit Geduld sicher bereinigen. 
  • Fitness: Ruhiger und gelassener! Lassen Sie sich nicht immer wieder ablenken! 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Innehalten und nachdenken, statt impulsive Entscheidungen zu treffen! 
  • Beruf: Probleme geduldig lösen! Vertrauen Sie mehr auf die Kompetenz anderer! 
  • Fitness: Sehr empfindliche Atemwege. Schützen Sie sich besser vor Erkältungen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

