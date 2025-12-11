Mann flüchtet - Großeinsatz am Naschmarkt

Zu großer Aufregung und Behinderungen im Abendverkehr im Bereich des Naschmarktes führt ein Großeinsatz der Polizei.

Wien. So viel ist derzeit über die Ereignisse bei einem bekannten Café an der Wienzeile durchgesickert: Bewohner des Gründerzeit-Eckhauses gegenüber den Naschmarktlokalen hatten eine "hausfremde Person" bemerkt und die Polizei alarmiert.

© zVg

Beim Versuch das Stiegenhaus-Phantom anzuhalten kam es offenbar zu einer handfesten Rangelei mit heftigem Widerstand, im Zuge derer der Verdächtige nach oben flüchtete und sich im Bereich des Daches bzw. der Dachterrasse versteckte. Zur Unterstützung wurde die Sondereinheit WEGA angefordert. Der Mann wurde festgenommen.