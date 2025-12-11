Statt Starbucks: Bio-Bäcker Brotsüchtig eröffnet auf Landstraße

Der Kaffeehauskonzern ist zwar fester Bestandteil der Generation Z, verzeichnete aber einen Konsumrückgang.

Linz. Die Starbucks-Filiale auf der Linzer Landstraße hat, wie berichtet, im Oktober 2025 überraschend geschlossen, nur etwa zwei Jahre nach der Eröffnung. Bald wird es am Standort wieder Kaffeeduft geben: Die Bio-Bäckerei Brotsüchtig, die bereits Standorte auf der Linzer Hauptstraße und Herrenstraße, in Wels und Steyregg hat, wird einziehen.

Brotsüchtig setzt auf echtes Handwerk. Das bedeutet: Die Zutaten werden selbst eingewogen, die Teige von Hand aufbereitet. Backmischungen oder Zusatzstoffe kommen nicht zum Einsatz. „Wir schaffen mit der Eröffnung zehn Arbeitsplätze“, freuen sich die Gründer Stefan Fasching und Oliver Raferzeder.