Hammer-Gerücht: Oliver Glasner soll Real Madrid retten

Real Madrid steckt mit Coach Xabi Alonso weiter in der Krise. Vorerst bleibt der Spanier im Amt, doch im Hintergrund läuft schon die Suche nach einem Nachfolger.

Groß waren die Erwartungen, als Xabi Alonso im Sommer das Traineramt bei Real Madrid von Carlo Ancelotti übernahm. Der Spanier sollte in Madrid eine neue Ära einläuten und kam als der gefeierte Trainer, der Bayer Leverkusen sensationell zum Meistertitel in Deutschland geführt hatte. Doch das erste halbe Jahr in seiner Heimat lief alles andere als gewünscht. In der Meisterschaft liegt man mittlerweile vier Punkte hinter Erzrivale Barcelona und nach zwei Niederlagen in der Champions League ist man dort ebenfalls auf Platz 7 abgerutscht.

Noch dazu gibt es immer wieder Gerüchte, dass die Spieler mit dem Stil des 44-Jährigen nicht zurechtkommen und es einen Aufstand innerhalb der Kabine gibt. Der Krach mit Vinicius Jr. nach dem Clasico stand sinnbildlich dafür. Immer wieder kursieren Jürgen Klopp und Zinedine Zidane als mögliche Retter, doch in beiden Fällen stehen die Chancen alles andere als gut.

Zidane soll derzeit darauf warten, dass er Didier Deschamps als französischen Teamchef nach der WM-Endrunde im Sommer beerbt. Klopp hingegen soll derzeit das Fußball-Imperium von Red Bull umbauen und hat nach seiner Erfolgs-Ära in Liverpool verkündet, dass es seine letzte Station als Vereinstrainer gewesen sei.

Gab es bereits ein Treffen in Madrid?

Der temperamentvolle Vereinspräsident Florentino Perez ist bekannt dafür, dass er auf große Namen vertraut. Doch derzeit gibt es kaum einen Coach, der in das glamouröse Anforderungsprofil des weißen Balletts passen würde. Nun gibt es einen neuen und völlig überraschenden Kandidaten, der vor drei Wochen bereits in Madrid auf der Tribüne saß.

Laut Wettquoten bleiben derzeit Zidane und Klopp die Top-Favoriten auf den Platz auf der Trainerbank im Bernabeu-Stadion. Auf Platz 3 folgt dem Star-Duo bereits Oliver Glasner. Weiters werden auch Andoni Iraola von Bournemouth und Roberto De Zerbi von Marseille gehandelt. Außenseiterchancen haben noch Fabien Hurzeler (Brighton), Unai Emery (Aston Villa), Steven Gerrard (vereinslos) und Simone Inzaghi (al-Hilal) genannt.

Buchmacher setzen auf Glasner

Das Glasner-Gerücht ist vor allem interessant, weil der Österreicher erst vor drei Wochen auf Besuch in Spaniens Hauptstadt war. Beim NFL-Spiel der Miami Dolphins gegen die Washington Commanders saß der 51-Jährige auf der Tribüne. Ob er dort auch Real-Präsident Perez in die Arme gelaufen ist, ist nicht bekannt.

Insider berichten mittlerweile auch, dass Alonso noch bis Jahresende auf Bewährung spielt. Sollte die Real-Krise weitergehen, könnte Zidane als Feuerwehrmann bis Saisonende übernehmen. Dann würde Glasner, der auch beim FC Liverpool als Nachfolger von Arne Slot im Gespräch ist, wieder interessant werden. Denn beim derzeitigen Stand würde sein Vertrag bei Crystal Palace auslaufen und er wäre sogar ablösefrei zu haben. Xabi Alonso wäre dafür umgehend einer der Top-Kandidaten für den Job in Liverpool, sollte man sich dort von Slot trennen wollen.