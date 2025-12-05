Hammer: Glasner-Zukunft ist entschieden

Immer wieder gab es Gerüchte um die Zukunft von Oliver Glasner - geht er, bleibt er? Nun scheint die Zukunft entschieden, denn wie es aus dem näheren Umfeld von Glasner heißt, ist sein Wechsel zu einem bestimmten Topklub bereits fix!

Zuletzt kritisierte Glasner noch die Transfers von Crystal Palace im Sommer, wie er es in der Vergangenheit auch schon bei anderen Vereinen gemacht hat. Eine Verlängerung seines im Sommer 2026 endenden Vertrags ließ auch auf sich warten.

Nun zeigt sich wohl auch, wieso, denn laut dem Umfeld von Oliver Glasner ist sein Wechsel zum FC Liverpool bereits fix! Es wäre der nächste Schritt in der steilen Karriere des in Salzburg geborenen Oberösterreichers.

Wechsel noch im Winter

Damit wäre ein Wechsel noch im Winter und damit vor dem Transferfenster naheliegend, damit der Kader gleich nach den Wünschen des 51-Jährigen umgebaut werden kann. Auch Berichten in England zufolge - unter anderem der gut informierte X-Account "Indykaila News" - soll Glasner demnächst an die Merseyside wechseln.

Der LFC befindet sich aktuell in einer echten Krise, mit neun Niederlagen aus den letzten 14 Spielen! Begonnen hat die Serie ausgerechnet gegen Glasner und seine Eagles. Laut "SportBild" bekommt Trainer Arne Slot noch bis Weihnachten, doch seine Zukunft scheint wohl schon jetzt entschieden.