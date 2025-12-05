Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Hammer: Glasner-Zukunft ist entschieden
© getty

Palace Abgang

Hammer: Glasner-Zukunft ist entschieden

05.12.25, 11:13
Teilen

Immer wieder gab es Gerüchte um die Zukunft von Oliver Glasner - geht er, bleibt er? Nun scheint die Zukunft entschieden, denn wie es aus dem näheren Umfeld von Glasner heißt, ist sein Wechsel zu einem bestimmten Topklub bereits fix!

Zuletzt kritisierte Glasner noch die Transfers von Crystal Palace im Sommer, wie er es in der Vergangenheit auch schon bei anderen Vereinen gemacht hat. Eine Verlängerung seines im Sommer 2026 endenden Vertrags ließ auch auf sich warten.

Nun zeigt sich wohl auch, wieso, denn laut dem Umfeld von Oliver Glasner ist sein Wechsel zum FC Liverpool bereits fix! Es wäre der nächste Schritt in der steilen Karriere des in Salzburg geborenen Oberösterreichers.

Wechsel noch im Winter

Damit wäre ein Wechsel noch im Winter und damit vor dem Transferfenster naheliegend, damit der Kader gleich nach den Wünschen des 51-Jährigen umgebaut werden kann. Auch Berichten in England zufolge -  unter anderem der gut informierte X-Account "Indykaila News" - soll Glasner demnächst an die Merseyside wechseln.

Der LFC befindet sich aktuell in einer echten Krise, mit neun Niederlagen aus den letzten 14 Spielen! Begonnen hat die Serie ausgerechnet gegen Glasner und seine Eagles. Laut "SportBild" bekommt Trainer Arne Slot noch bis Weihnachten, doch seine Zukunft scheint wohl schon jetzt entschieden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden