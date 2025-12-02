Alles zu oe24VIP
© Getty

Spannungen

Familienstreit: Kate und William brechen mit DIESER Weihnachtstradition

02.12.25, 08:42
Teilen

Prinz William und seine Gattin werden heuer nicht bein traditionellen Dinner in Sandringham dabei sein. Das berichten britische Medien. 

Im britischen Königshaus sorgt ein möglicher Bruch mit einer langen Weihnachtstradition heuer für Gesprächsstoff. Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) dürften das klassische Festtagsprogramm in Sandringham diesmal nur teilweise mitmachen – ein Schritt, der laut Insidern aufhorchen lässt.

Mehr lesen: 

Wie ShuterScoop berichtet, wollen die beiden zwar am Weihnachtsmorgen in Norfolk gemeinsam mit der Familie den Gottesdienst besuchen, anschließend aber direkt nach Anmer Hall weiterziehen, um dort mit Kates Verwandtschaft in privatem Rahmen zu feiern. Ausschlaggebend seien jüngste Spannungen im royalen Umfeld gewesen. Von „andauernden Meinungsverschiedenheiten“ und „eisigen Momenten“ ist die Rede. Shuter formuliert es so: „William und die Familie werden pflichtbewusst mit großen, aufgesetzten Lächeln zur Kirche gehen, aber zum Mittagessen im großen Haus werden sie nicht erwartet.“ Damit ist der offizielle Part schließlich erledigt. 

 


 

Schon vergangenes Jahr sollen William und Kate den 25. Dezember vorzeitig verlassen haben. Damals berichtete eine Quelle dem Daily Beast: „Es gab schon immer eine etwas heimliche, rivalisierende Weihnachtsfeier im Haus von William und Kate.“ Bereits 2024 soll Kate klar gemacht haben, dass sie mit manchen royalen Traditionen wenig anfangen kann – insbesondere mit dem seit Queen Victoria und Prinz Albert gepflegten Brauch, Geschenke schon am Heiligen Abend auszutauschen.

Wunsch nach Simplizität

Für die Prinzessin sei diese alte Regel schlicht „seltsam“, so Insider. Sie habe darauf gedrängt, stattdessen am Weihnachtsmorgen zu beschenken, so wie es in den meisten britischen Haushalten üblich ist. Für William und Kate spielt ein unkompliziertes, modernes Fest eine große Rolle – mit Schokolade, Filmen und entspannten Stunden am Sofa, ganz im Stil einer normalen Familie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

