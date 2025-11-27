Wegen Meghan: 8 Jahre Eiszeit zwischen Prinz Harry und Bruder William

Die royale Krise begann am 27. November 2017, als eine Nachricht verkündet wurde, die dem Königshaus nicht ins Protokoll passte.

Am 27. November 2017 gab der Buckingham-Palast die Verlobung von Prinz Harry und Meghan Markle bekannt – eine Nachricht, die nicht nur in der Öffentlichkeit Wellen schlug, sondern auch innerhalb der königlichen Familie für Spannungen sorgte. „Seine Königliche Hoheit, der Prinz von Wales, ist hocherfreut, die Verlobung von Prinz Harry mit Meghan Markle bekannt zu geben“, hieß es damals in einer offiziellen Mitteilung.

Mehr lesen:

Schnelle Verlobung, royale Regeln außer Kraft

Für viele war die Verlobung des Enkels von Queen Elizabeth II. († 96) eine Überraschung: Harry und Meghan waren erst ein Jahr liiert, als der Antrag kam. In seiner Autobiografie „Spare“ beschreibt Harry, dass es ursprünglich die ungeschriebene Regel gebe, eine Frau mindestens drei Jahre zu daten, bevor man eine Ehe eingehe. Meghan jedoch war für ihn „die strahlende Ausnahme von der Regel“.

Laut dem Enthüllungsjournalisten Tom Bower soll selbst die Queen zugestimmt haben, dass die US-Schauspielerin „im Schnellverfahren“ in die Royal Family aufgenommen wird. Sechs Monate später folgte die Hochzeit auf Schloss Windsor.

Spannungen zwischen den Brüdern

Die Vorbereitungen für die Hochzeit führten jedoch zu Konflikten zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (43). William soll Harry zunächst von einer Hochzeit abgeraten haben, ein Rat, den Harry ignorierte. Auch die Wahl des Trauungsorts sorgte für Streit: Das Paar wollte zunächst in der Westminster Abbey heiraten, doch William soll dies sofort abgelehnt haben: „Geht nicht. Da haben wir schon geheiratet.“ Auch andere Kirchen schloss der Thronfolger angeblich aus verschiedenen Gründen aus. Harry selbst berichtete, dass er sich eine freie Trauung in Botswana vorgestellt hätte. Letztlich einigte man sich auf die St. George’s Kapelle auf Schloss Windsor.

Konflikte nach der Hochzeit

Auch nach dem Ja-Wort blieben Spannungen bestehen. Harry schildert in seinen Memoiren mehrere „Gipfeltreffen“ mit William und dessen Frau Prinzessin Kate (43). Dabei soll es laut Harry zu einem handgreiflichen Zwischenfall gekommen sein, der sich um Meghan drehte.

Zudem wird berichtet, dass Kate ursprünglich eine andere Schwägerin bevorzugt hätte: Harrys Ex-Freundin Cressida Bonas. Harry selbst schrieb in seiner Biografie, dass William und Kate „immer wieder betont erwähnt haben, wie sehr sie Cressida mögen“.

© Getty

Langfristige Folgen

Rückblickend zeigt sich: Meghan Markles Rolle in der Familie war Auslöser für zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen den Brüdern. Bis heute gilt das Verhältnis von Harry und William als angespannt.