Die ganze Sussex-Familie half in einer Küche für bedürftige mit.

Da packen alle mit an! Die Wohltätigkeit von Prinz Harry und Meghan Markle war dieses Jahr eine Familienangelegenheit.

Ehrenamtlich

Das Paar engagierte sich kürzlich zusammen mit ihren Kinds, dem 6-jährigen Prinzen Archie und der 4-jährigen Prinzessin Lilibet ehrenamtlich bei Our Big Kitchen Los Angeles, um „Mahlzeiten für Mitglieder der Gemeinde, die unter Ernährungsunsicherheit leiden, zuzubereiten und zu verpacken”“. Die Veranstaltung wurde am Mittwoch auf der Archewell-Website vorgestellt, zusammen mit niedlichen Fotos der Kleinen bei der Arbeit.

© Instagram

Sehr beschäftigt

Auf einem Foto schaufeln Markle (44) und Harry (41) Keksteig auf ein Backblech, während ihre Tochter jemand anderem dabei zusieht, wie er dasselbe tut. Lilibet, die mit dem Rücken zur Kamera steht, trägt ein kariertes rotes Kleid und eine schwarze Baseballkappe, ihr Haar ist zu einem Zopf geflochten. Archie hingegen trägt ein gelbes Langarmshirt und greift in seinen eigenen Behälter mit Keksteig.