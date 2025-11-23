Meghan spricht so offen wie nie: "Das hat mich sehr an Harry angezogen"

In einem persönlichen Interview erzählt Meghan über ihre Liebe zu Harry, ihre Arbeit von zu Hause und warum sich das Paar derzeit wieder „wie in den Flitterwochen“ fühlt.

Montecito – Als Meghan und Harry vor fast zehn Jahren ein Paar wurden, zweifelten viele an ihrer Zukunft. Doch im Interview mit „Harper’s Bazaar“ macht Meghan nun deutlich, wie stark ihre Beziehung ist. „Niemand auf der Welt liebt mich mehr als er“, sagt sie und beschreibt Harrys Liebe als „bedingungslos“. Deshalb wisse sie, dass er „immer für mich da sein wird“.

Meghan steht auf seine kindliche Art

Wie er ihr Herz anfangs zum Pochen brachte? Meghan verrät, dass ein Teil seines Reizes in seiner „kindlichen Begeisterung und Verspieltheit“ liege. Diese Seite habe er in ihr geweckt. „Das spiegelt sich in allen Bereichen unseres Lebens wider. Selbst im Geschäftsleben möchte ich, dass wir spielerisch Spaß haben, Neues entdecken und kreativ sind.“

Balanceakt zwischen Familie und Modewelt

Meghan arbeitet gerne von zu Hause an ihrer Lifestyle-Marke As ever, um in der Nähe ihrer Kinder Archie (6) und Lilibet (4) zu sein. Gleichzeitig genießt sie öffentliche Auftritte: „Ich finde es großartig, beides zu können. Mit meinen Kindern im Sandkasten spielen und in der ersten Reihe bei einer Modenschau sitzen.“

„Wie in den Flitterwochen“

Ein weiterer Vorteil der Heimarbeit: Meghan und Harry fühlen sich laut Herzogin aktuell „wie in den Flitterwochen“. Harry beobachte sie gern bei der Arbeit, besonders weil sie nun wieder Dinge tue, die sie schon machte, als sie sich kennenlernten. „Ich sehe dieses Leuchten in seinen Augen, wenn er mich bei der Arbeit beobachtet“, erzählt sie. Es erinnere an die Anfangszeit ihrer Beziehung, als Harry ihr beim Schreiben, bei Newslettern und beim kreativen Feinschliff zusah.