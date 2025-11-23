Eifersucht: Stalkerin belastet Ehe von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Die Reality-TV-Darstellerin erzählt von den dreisten Frauen, die versuchen, ihr den Mann auszuspannen.

Dass Prominente mit überbordender Fanliebe umgehen müssen, ist nichts Neues. Doch was Lucas Cordalis seit einiger Zeit erlebt, überschreitet für seine Familie deutlich die Grenze des Erträglichen. Eine besonders hartnäckige Verehrerin lässt weder ihn noch Daniela Katzenberger zur Ruhe kommen – und belastet damit das Paar mehr, als ihm lieb ist.

Grenze überschritten

Daniela ist fassungslos, wenn sie liest, was da täglich auf dem Handy ihres Mannes landet. Flirtversuche, eindeutige Angebote, ungebetene Avancen – und das, obwohl die Absenderinnen genau wissen, dass der Sänger verheiratet ist. „Dafür, dass die wissen, dass er mich hat, ist das schon ziemlich krass“, schimpft die Kult-Blondine.

Doch eine Frau schießt besonders übers Ziel hinaus. Sie hat sich laut Daniela regelrecht auf Lucas fixiert. „Wir nennen sie inzwischen die Thermometer-Frau. Die will ständig irgendwelche Doktorspiele mit Lucas machen, nennt ihn ,Dr. Cordalis‘ und fragt, wann ich nicht zuhause bin“, erzählt Daniela. Das Unheimliche: Die Dame wirkt völlig unauffällig – und genau das macht die Situation so beklemmend.

Nachrichten mitten in der Nacht

Viele der Nachrichten ploppen zu völlig ungewöhnlichen Zeiten auf – selbst nach Mitternacht. Für Daniela ist klar: „Ich wäre eifersüchtig, wenn Lucas mir das verheimlichen würde. Aber ich sehe ja alles, was auf dem Display aufleuchtet – von einer Lena, Lisa oder Laura. Manche glauben, ich schlaf und merk’s nicht.“

Statt Eifersucht setzt das Paar auf absolute Transparenz. Und das zahlt sich aus.

Und umgekehrt? Keine Spur von Misstrauen

Daniela wiederum verbringt auffällig viel Zeit mit ihrem Fitnesstrainer Tobi – etwas, das anderen Beziehungen wohl schnell Probleme machen würde. Doch Lucas bleibt gelassen. „Tobi ist mega nett, und ich verbringe gerne Zeit mit ihm. Aber Lucas vertraut mir – er kennt Tobi auch und hat nie etwas gesagt“, sagt Daniela.