Promi-Eklat: Katzenberger-Mama Iris Klein startet Bier-Schlacht - Pocher filmt!

Der Zickenkrieg zwischen Iris Klein und Auswanderin Nadescha Leitze geht weiter. Diesmal eskalierte es jedoch vollkommen. Sogar Oliver Pocher fragte, ob er helfen soll.

Bei einem Promi-Kampfsport-Event in Oberhausen flogen am Samstagabend nicht nur die Fäuste im Ring – sondern wenig später auch die Getränke. Zwischen Katzenberger-Mama Iris Klein und Vox-Auswanderin Nadescha Leitze kam es zu einem handfesten Streit, der auf Social Media für Aufsehen sorgt.

Mehrere Videos des feucht-fröhlichen Abends kursieren mittlerweile auf Instagram, unter anderem auch in den Storys von Comedian Oliver Pocher. Zu sehen ist, wie sich die beiden Reality-Stars lautstark anschreien, mit Getränken bewerfen und schließlich von mehreren Männern voneinander getrennt werden müssen.





Vom fröhlichen Abend zur Getränkeschlacht

Iris Klein, die ihre knapp 500.000 Follower regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lässt, postete zunächst fröhliche Eindrücke vom Event, das sie gemeinsam mit Freund Stefan Braun besuchte. Doch die ausgelassene Stimmung kippte bald. Auf den in Umlauf befindlichen Videos ist zu erkennen, wie Klein und Leitze verbal aneinandergeraten – und sich gegenseitig mit Bier und Cola überschütten.

Augenzeugen zufolge soll Nadescha Leitze zunächst das Gespräch gesucht haben. Iris Klein habe darauf jedoch keine Lust gehabt und ihr stattdessen ein Glas Bier ins Gesicht geschüttet. Daraufhin mischte sich Kleins Partner Stefan Braun ein und versuchte, die Situation zu beruhigen. Auf einem der Clips ist zu hören, wie er ruft: „Hört auf!“

Iris Klein wurde mit Cola übergossen. © Instagram/Oliver Pocher

Aus dem Umfeld von Iris Klein heißt es dagegen, die ehemalige Dschungelcamperin sei „völlig grundlos von einer Dame mit Cola überschüttet“ worden – und somit selbst das Opfer eines überraschenden Angriffs gewesen. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Alter Streit, neue Eskalation

Der Konflikt zwischen den beiden TV-Frauen hat offenbar eine längere Vorgeschichte. Schon 2019 betrieben sie gemeinsam mit einer weiteren Partnerin auf Mallorca kurzzeitig das Café „Evergreen“. Doch Iris Klein soll damals den Mietvertrag ohne Rücksprache gekündigt haben – was zum Zerwürfnis führte. Die Mitgesellschafterinnen klagten daraufhin gegen sie.

Iris Klein wolle sich in Zukunft von Bodyguards begleiten lassen. © Instagram

Seither gilt das Verhältnis zwischen Klein und Leitze als zerrüttet – und der Vorfall in Oberhausen zeigt, dass dieser Streit wohl noch lange nicht beigelegt ist.