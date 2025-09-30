Isi Glück: SO viel verdient der Ballermann-Star - pro Auftritt!

Isi Glück ist eine selfmade Unternehmerin und hat sich einiges aufgebaut.

Sie war 2012 Miss Germany und danach arbeitete sie als Sport- und Fitnesskauffrau: Isabel Glück, auch als isi Glück unter ihren Fans bekannt.

Karriere

Die 34-jährige Sängerin hat sich mittlerweile ihre ganz eigene Karriere aufgebaut - ohne Vitamin B oder reiche Eltern, wie sie betont. Und die kann sich sehen lassen - nicht mal Dieter Bohlen, die deutsche Musiklegende kam an Isi vorbei. Darum warb er sie für einen Platz in seiner DSDS-Jury 2026, wo sie als stimmungsvoller Faktor überzeugen soll. Die neue Staffel ist ab dem Frühjahr 2026 zu sehen, neben Isi sind auch Dieter Bohlen und Bushido dabei.

So verdient Isi Glück ihr Geld

Doch, wie viel verdient Isi eigentlich mit ihrem Job? Die Sängerin sagt selber, das meiste Geld nimmt sie mit Auftritten ein.

Gagen : Früher bekam Isi rund 2000 Euro pro Auftritt. Doch wie es nun in deutschen Medien heißt, soll sie mittlerweile fünfstellige Summen cashen, es heißt ab 9.000 Euro geht es los. An einem Wochenende ist Isi schonmal für bis zu sechs Shows gebucht - da kommt schon was zusammen.

: Früher bekam Isi rund 2000 Euro pro Auftritt. Doch wie es nun in deutschen Medien heißt, soll sie mittlerweile fünfstellige Summen cashen, es heißt ab 9.000 Euro geht es los. An einem Wochenende ist Isi schonmal für bis zu sechs Shows gebucht - da kommt schon was zusammen. Werbeverträge: Bringen ein sehr fesches Zubrot ein. Besonders, wenn sie für den eigenen Drink - einen Bierspritz - wirbt. Mehrere tausend Euro pro Monat soll sie so verdienen.

Jurytätigkeit: Bei DSDS mitzumachen spült ordentlich Kohle ins Börserl!. Zwischen 350.000 und 500.000 Euro wird Isi Glück mit der Tätigkeit verdienen. Zum Vergleich: Pietro Lombardi hat rund 400.000 Euro verdient (2023), Katja Krasavice doppelt so viel in der gleichen Staffel (800.000 Euro).

Vorbei die Zeiten, als Isi im Beruf der Sport- und Fitnesskauffrau um die 3500 Euro brutto pro Monat verdiente.