Mitten im Erbstreit mit seinen Kindern: Reinhold Messner postet Foto mit Stiefsohn Reto

Während Reinhold Messner den Kontakt zu seinen leiblichen Kindern verloren hat, rückt eine andere Beziehung stärker in den Vordergrund: Der 81-Jährige zeigt sich eng verbunden mit seiner Frau Diane Schumacher und deren Sohn Reto – und setzt damit ein klares Signal

Reinhold Messner (81) spricht seit Jahren offen über die schwierige Lage innerhalb seiner Familie. 0"Ich war mir hundertprozentig sicher, dass meine Familie nicht auseinanderbricht", erklärte er 2024 im Interview mit Rai Südtirol. Doch nach einer frühzeitigen Vermögensübertragung an seine Kinder Layla, Magdalena, Simon und Anna Juditha sei genau das eingetreten: Streit um das Erbe, Funkstille, Kontaktabbruch.

Unterstützung in neuer Familie

Rückhalt findet der Extrembergsteiger heute bei seiner Ehefrau Diane Schumacher (45), die er 2021 heiratete, und deren Sohn Reto. Erst kürzlich erneuerte das Paar sein Ehegelübde in Indien. Diane, Autorin und 36 Jahre jünger als Messner, betonte: "Für mich ist das nicht greifbar", wenn es um die familiären Konflikte ihres Mannes geht.

Jetzt zeigt sich Messner demonstrativ auf Instagram mit seiner Frau und Reto in München. An der Isar posiert die Patchwork-Familie vertraut und glücklich für die Kamera. Dazu schreibt der Abenteurer: "Der Besuch von Reto, Dianes Sohn, ist immer ein Geschenk, erfrischend, inspirierend."

Ein deutliches Signal

Reinhold Messner und Ehefrau Diane © Getty Images

Messner lobt die Energie und Motivation seines Stiefsohns: "Es spiegelt eine Zeit wider, in der wir selbst mit grenzenloser Energie und Entschlossenheit erfüllt waren." Statt seine Kraft für vergangene Konflikte aufzubrauchen, fokussiere er sich nun auf die schönen Momente der Gegenwart. Seine knapp 300.000 Follower reagieren zustimmend – viele mit Herzen.