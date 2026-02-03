Kreischalarm: Netflix zeigt uns das 1. Comeback-Konzert von BTS

Nach dem Ticket-Hype um die Comeback-Tour von BTS lässt nun Netflix alle Fanherzen höher schlagen. Das 1. Konzert am 21. März wird live übertragen!

Wien-Konzert gibt es keines. Und auch generell keine Karten mehr. Die 82 Comeback-Konzerte der K-Pop Rekord-Band BTS („Dynamite“) waren in Rekordzeit ausverkauft. Natürlich auch die beiden Österreich nehmen Stopps in München (11. und 12. Juli)

Doch jetzt schafft Netflix Abhilfe. Der Streamingdienst kündigte an, dass er den ersten Auftritt der siebenköpfigen Gruppe in Seoul am 21. März weltweit live ausstrahlen werde und lässt damit Millionen von Fanherzen höher schlagen.

© Getty Images

© Big Hit Music

Bei ihrem ersten Auftritt am 21. März werde die Band unter anderem Lieder ihrer brandneuen, für 20. März erwarteten CD "Arirang" spielen, teilte Netflix mit. Ob das Konzert am berühmten Gwanghwamun Square in Seoul vor Zuschauern stattfindet, wurde nicht mitgeteilt. Dafür die Beginnzeit: 20 Uhr in Korea, also um 12 Uhr bei uns.

Der Streamingdienst kündigte für den 27. März auch eine Doku über die Entstehung des neuen Albums an. Auf Instagram hatte die gemeinsame Mitteilung über den ausgestrahlten Auftritt am Dienstagmorgen bereits 2,7 Millionen Likes.