Paukenschlag: „Die Muppet Show“ kehrt zurück – mit DIESEN Top-Gästen

Jetzt tanzen alle Puppen! Die Muppet-Show feiert den 50er mit einem brandneuen Special. Neben Kermit, Miss Piggy und Co. sind auch Sabrina Carpenter und Seth Rogen mit dabei!

Kermit der Frosch, Miss Piggy, Fozzie Bär, Gonzo, der dänische Koch und die nörgelnden Balkon-Senioren Waldorf & Statler – seit 1976 lässt die von Puppenspieler Jim Henson erfundene "Muppet Show" die Welt schmunzeln: 120 Originalepisoden in 5 Staffeln, 8 Kinofilme, 11 TV-Specials, unzählige Nachfolge-Serien, der berühmte Muppet-Show-Song („Jetzt tanzen alle Puppen. Macht auf der Bühne Licht! Macht Musik bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht!“) und natürlich ein Stern am Hollywood Walk of Fame. Jetzt, drei Jahre nach der Spin-Off-Serie „The Muppets Mayhem“ und pünktlich zum 50. Geburtstag gibt’s das große Comeback. Am Dienstag (4. Februar) läuft ein brandneues Musical-Special auf Disney+.

© Disney

© Disney

„Ganz in der Tradition ihrer klassischen Varieté-Show kehren die legendären Muppet-Figuren nach über vier Jahrzehnten mit brandneuer Musik, Comedy-Sketchen und jeder Menge Chaos hinter den Kulissen ins Fernsehen zurück, um sich ihren langjährigen Fans und einer neuen Generation von Zuschauern erneut vorzustellen“ heißt es dazu in einer Aussendung. Dafür wird das originale Muppet Theater wiedereröffnet. Mit neuer Musik und noch mehr Schabernack hinter den Kulissen.

© Disney

© Disney

Cool: Neben allen Kultfiguren sind auch die Grammy-dotierte Pop-Königin Sabrina Carpenter („Espresso“), die auch ein Duett mit Miss Piggy anstimmt, und Globe-Winner Seth Rogen („The Studio“) mit dabei. „Es war schon immer mein Traum, hier zu sein“, sagt er schon im Trailer zu Fozzie Bär. Doch der meint, dass sich Rogen höhere Ziele setzen sollte. „Hast du noch anderen Träume?“

© Disney

© Disney

Der rund 850.000 Mal geklickte YouTube-Trailer stellt sogar weitere Folgen in Aussicht: „Die Muppet Show ist zurück!“, verkündet Kermit im Teaser. „Zurück auf genau der Bühne, wo alles begann, dann endete und vielleicht, je nachdem, wie der heutige Abend verläuft, wieder von vorne beginnt.“

Die Neuauflage fällt in eine Phase, in der Disney die Marke „Muppets“ verstärkt in den Mittelpunkt rückt. So sollen ja Cole Escola, Jennifer Lawrence und Emma Stone sogar gemeinsam an einem Film rund um Miss Piggy arbeiten.