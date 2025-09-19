50 Jahre "Muppet Show": Kermit und Miss Piggy feiern großes Comeback

Kermit, Miss Piggy und ihre Freunde kehren zurück: Disney+ plant zum 50. Jubiläum der „Muppet Show“ ein großes Revival-Special. Mit dabei ist Popstar Sabrina Carpenter – und Produzent Seth Rogen will aus dem Projekt sogar eine neue Serie machen

Das Special bringt die Kultfiguren Kermit, Miss Piggy, Fozzie Bär, Gonzo und viele weitere zurück ins legendäre Muppet Theatre. Dort sollen sie – ganz wie früher – eine Varieté-Show auf die Beine stellen. Die Puppenspieler Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman und Matt Vogel sind erneut mit dabei.

Hollywood-Power hinter den Kulissen

Produziert wird das Projekt von Seth Rogens Firma Point Grey Pictures gemeinsam mit Disney Branded Television und den Muppets Studios. Regie führt Alex Timbers, das Drehbuch stammt von Albertina Rizzo. Die Dreharbeiten laufen in Los Angeles, unterstützt durch 1,6 Millionen Dollar an Steuererleichterungen der California Film Commission.

Die "Stars" der Muppet-Show haben jetzt einen eigenen Platz im Museum der amerikanischen Geschichte in Washington.

© Getty

Sabrina Carpenter als Stargast

Für frischen Pop-Appeal sorgt Sängerin Sabrina Carpenter ("Please Please Please", "Espresso"). Die Musikerin outete sich schon mehrfach als Muppets-Fan und widmete Miss Piggy sogar ein Outfit bei den MTV Video Music Awards. Im Special wird sie als Gaststar auftreten und den Puppen zur Seite stehen.

Sabrina Carpenter © Getty

Kultstatus seit den 70ern

Die ursprüngliche "Muppet Show" lief von 1976 bis 1981 und begeisterte weltweit in über 100 Ländern. Gaststars wie Elton John, Johnny Cash oder Diana Ross machten sie zum Klassiker. Die Serie gewann mehrere Emmys, Grammys und BAFTA-Awards. Heute sind alle fünf Staffeln in vielen Ländern bei Disney+ abrufbar.