Opernball-Hammer um Simone Lugner! „Ich komme, wenn…“

Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt bilden derzeit die brisanteste Verbindung der Wiener Gesellschaft.

Simone Lugner, Marcus von Anhalt © privat

Kennenlernen

Erst vor kurzem haben sich die beiden in Kitzbühel in Rosi’s Sonnbergstubn kennengelernt – und gleich auf Anhieb verstanden.

Erstes Date

Das erste Date in Wien lief gut, der Prinz zeigte sich romantisch und brachte einen Buschen roter Rosen mit. (Lesen Sie alles dazu HIER )

Marcus von Anhalt und Simone Lugner © privat

Swarovski gab auch Details preis

Was läuft da wirklich, wollte auch Patrick Budgen wissen, der in seinem neuen Format „ Hinter den Schlagzeilen “ Promis geschickt auf den Zahn fühlt.

Bereits sein Interview mit Victoria Swarovski vor kurzem schlug hohe Wellen, als die Kristallerbin Details zu ihrer Beziehung mit Mark Mateschitz verriet.

Opernball-Sensation

Simone Lugner stellte zwar klar, in den Prinzen derzeit (noch nicht) verliebt zu sein, doch angetan ist sie von ihm. Und als Publikumsliebling Budgen wissen will, ob Simone dieses Jahr beim Opernball erscheinen werde, ist es eine kleine Sensation.

© Screenshot/ORF

"Komme, wenn..."

„Ja“, so die Witwe von Richard Lugner, „wenn er (Prinz von Anhalt, Anm.) mich fragt!“ Bislang waren alle fix davon überzeugt, sie selbst inkludiert, dass Simone den Ball der Bälle auslassen werde in diesem Jahr. Doch es bleibt spannend!

"Hinter den Schlagzeilen" mit Patrick Budgen und Mariella Gittler läuft Montag bis Freitag um 16.25 auf ORF.