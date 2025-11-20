Alles zu oe24VIP
Muppets Most Wanted - Kermit und Miss Piggy
© Walt Disney / image.net

Miss Piggy zu haben

Original-Puppen von "Muppet Show"-Erfinder Jim Henson werden versteigert

20.11.25, 15:36
Teilen

Insgesamt kommen nächste Woche mehr als 400 Fan-Artikel unter den Hammer.

Schuhe von Miss Piggy und andere Kreationen von "Muppet Show"-Erfinder Jim Henson kommen nächste Woche in Kalifornien unter den Hammer. Wie das US-Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte, handelt es sich bei der Versteigerung am Dienstag um die erste offizielle Auktion von Puppen des weltberühmten Puppenspielers und Regisseurs.

Original-Puppen von
© oe24

Zum ersten Mal überhaupt könnten Fans "ein autorisiertes, authentisches Erinnerungsstück der Jim Henson Company kaufen", sagte der Popkultur-Spezialist des Auktionshauses, Roy Parker. Insgesamt werden den Angaben zufolge mehr als 400 Fan-Artikel versteigert. Neben den Schuhen, die Miss Piggy in einem "Muppet"-Film getragen hatte, gehören Puppen aus den Serien "Die Fraggles" und "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands" zu den Höhepunkten der Sammlung.

Große Ehre
Die "Stars" der Muppet-Show haben jetzt einen eigenen Platz im Museum der amerikanischen Geschichte in Washington.
© Getty

Der 1990 verstorbene Puppenspieler Henson war mit der "Sesamstraße" und der "Muppet Show" weltbekannt geworden. Miss Piggy, Kermit der Frosch, das Krümelmonster und andere Figuren aus Hensons Werkstatt begeisterten Generationen von Kindern. Auch an Fantasy-Filmen wie "Die Reise ins Labyrinth" von 1986 und "Der dunkle Kristall" von 1982 war Henson beteiligt. Seit 2019 ist bei Netflix die Vorgeschichte "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands" als Serie zu sehen.

