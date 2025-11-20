Für diese neue Episode ihrer Show "With Love, Meghan" hat sich Meg ins Schmalz-Zeug gelegt!

Achtung, hier ist der Zuckerschock fast vorprogrammiert! Der Netflix-Trailer zu Meghans festlicher Sonderausgabe von „With Love, Meghan“ ist da – und kein Klischee wurde ausgelassen.

Hüpfend Baum aussuchen

„Ich liebe die Weihnachtszeit“, schwärmt sie mit ihrer Happy-Stimme aus dem Off, während sie in ihrem schicken Jeans-und-Pullover-Look durch ein Feld voller Weihnachtsbäume hüpft und sich den auswählt, der ihr gefällt.

Harry auch dabei

„Es geht darum, Zeit zu finden, um mit den Menschen, die wir lieben, in Verbindung zu treten“, fügt sie hinzu und beugt sich zu Prinz Harry , um ihn zu schmuseln. Wirklich zu wissen, was hier vorgeht, scheint er nicht. Es ist das erste Mal, dass der Prinz länger in dem Format zu sehen ist.

„Es geht darum, Traditionen zu pflegen ... und neue zu schaffen“, erzählt uns Meghan im Trailer. Es folgen Aufnahmen von Kränzen und Keksen sowie Zwischensequenzen, in denen die Herzogin und ihre „Freunde“ lachen, staunen und regelrecht vor Begeisterung über ihre eigene Großartigkeit schwärmen, bevor sie einen Knallbonbon ziehen und vor Freude jubeln.

Viel zu kitschig

Unter dem Video geht es rund, viele finden Meghans Art zu aufgesetzt und dass sie Weihnachten mit dieser Show ungeniert kommerzialisieren würde. Es ist zu lesen: "Kann kaum erwarten das nicht anzusehen!", "Wer braucht das?" oder: "Soooo natürlich.... nicht"