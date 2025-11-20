Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Meghan
© Instagram

Netflix

Meghans Weihnachtsshow in der Kritik: Harry-Schmusi & "Geht's noch schmalziger?"

20.11.25, 09:56
Teilen

Für diese neue Episode ihrer Show "With Love, Meghan" hat sich Meg ins Schmalz-Zeug gelegt!

Achtung, hier ist der Zuckerschock fast vorprogrammiert! Der  Netflix-Trailer zu Meghans  festlicher Sonderausgabe von „With Love, Meghan“ ist da – und kein Klischee wurde ausgelassen.

Mehr zum Thema

Hüpfend Baum aussuchen

„Ich liebe die Weihnachtszeit“, schwärmt sie mit ihrer Happy-Stimme aus dem Off, während sie in ihrem schicken Jeans-und-Pullover-Look durch ein Feld voller Weihnachtsbäume hüpft und sich den auswählt, der ihr gefällt.

Harry auch dabei

„Es geht darum, Zeit zu finden, um mit den Menschen, die wir lieben, in Verbindung zu treten“, fügt sie hinzu und beugt sich zu  Prinz Harry , um ihn zu schmuseln. Wirklich zu wissen, was hier vorgeht, scheint er nicht. Es ist das erste Mal, dass der Prinz länger in dem Format zu sehen ist.

Trailer

„Es geht darum, Traditionen zu pflegen ... und neue zu schaffen“, erzählt uns Meghan im Trailer. Es folgen Aufnahmen von Kränzen und Keksen sowie Zwischensequenzen, in denen die Herzogin und ihre „Freunde“ lachen, staunen und regelrecht vor Begeisterung über ihre eigene Großartigkeit schwärmen, bevor sie einen Knallbonbon ziehen und vor Freude jubeln. 

Meghans Weihnachtsshow in der Kritik: Harry-Schmusi &
© oe24

Viel zu kitschig

Unter dem Video geht es rund, viele finden Meghans Art zu aufgesetzt und dass sie Weihnachten mit dieser Show ungeniert kommerzialisieren würde. Es ist zu lesen: "Kann kaum erwarten das nicht anzusehen!", "Wer braucht das?" oder: "Soooo natürlich.... nicht"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden