"Geschmacklos & billig": Harry & Meghan als Protz-Paar in der Kritik

Das Hollywood-Leben ist doch etwas anderes als britisches Understatement.

Dieser Auftritt hätte besser überlegt werden sollen: Am Wochenende waren Harry und Meghan zu Gast bei der Geburtstagssause von Kris Jenner . Die feierte in Beverly Hills am weitläufigen Anwesen von Jeff und Lauren Bezos ihren 70er.

© Instagram / @krisjenner

Und der wurde quasi nach dem Motto "mehr ist mehr" begangen. Stars wie die Biebers oder Mariah Carey kamen, es gab nur die beste, teuerste Verpflegung und alleine die Deko für den Anlass soll viele zehntausende Euro verschlungen haben.

Für Hollywood ein schönes Spektakel, doch für britische Royal-Standards ein absolutes No-Go. Und darum sind Harry und Meghan nun viel Kritik ausgesetzt. Ein Insider der Krone urteilt den Auftritt der beiden als "billig" ab, sie würden sich "protzig" geben. Es ist sogar die Rede davon, dass die beiden nie wieder als Royals zurückkehren können nach solchen Auftritten: "Das zeigt deutlich, wie weit Harry vom Rest der Familie entfernt ist."

William viel bodenständiger

Harry sei, so der Insider, mittlerweile das krasse Gegenteil seines Bruders. Während William bodenständig und bescheiden versuche zu leben, würde es für Harry keine Regeln mehr geben. Harry sei früher seinen Werten treu geblieben, dass man auf psychische Gesundheit achten müsse und er kritisierte auch Tech-Größen wie Mark Zuckerberg. Diese würden sich gegen Faktenchecks wehren, was gegen Harrys Überzeugungen gehe. Davon sei aber nun nichts mehr zu spüren.