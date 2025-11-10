Alles zu oe24VIP
Zu wild gefeiert: Polizei stürmt Kris Jenners Geburtstagsparty wegen Deko und Weltstar
© Instagram / @krisjenner

Promi-Party deluxe

Zu wild gefeiert: Polizei stürmt Kris Jenners Geburtstagsparty wegen Deko und Weltstar

10.11.25, 11:50
Teilen

Kris Jenner feierte am Sonntag ihren 70. Geburtstag, mit rund 300 Stars, darunter auch Prinz Harry und Meghan Markle. Doch zur wilden Sause, die im Anwesen von Jeff Bezos stieg, sollen die Cops gleich mehrfach gerufen worden sein.

Die Chefin des Kardashian-Clans wurde 70 – und das musste natürlich gebührend gefeiert werden. Am Wochenende lud Kris Jenner zu einer extravaganten Geburtstagsparty im 007-Stil von James Bond – mit einer oscarreifen Gästeliste, einem Weltstar auf der Bühne und gleich mehreren Polizeieinsätzen vor der Tür.

007-Party mit Staraufgebot

Gefeiert wurde in edlen Abendroben: Das Geburtstagskind selbst glänzte in einer feuerroten Bustierrobe, Tochter Kylie erschien in Weiß, Khloé in Silber und Kendall ebenfalls in Rot. 

Schauplatz der glamourösen Sause war das Beverly-Hills-Anwesen von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren. Das befreundete Paar stellte der Reality-TV-Ikone sein Anwesen großzügig zur Verfügung – immerhin rund 3,8 Hektar groß. Kein Wunder also, dass sich die Stars nicht zweimal bitten ließen. 

Zu wild gefeiert: Polizei stürmt Kris Jenners Geburtstagsparty wegen Deko und Weltstar
© Instagram Screenshot

Unter den Gästen: Mark Zuckerberg, Mariah Carey, Tommy Hilfiger, Miranda Kerr, Stevie Wonder, Hailey und Justin Bieber sowie die gesamte Hilton-Familie. Selbst Prinz Harry und Herzogin Meghan feierten mit – schließlich wissen die Kardashians, wie man eine Party schmeißt. 

Bruno Mars, laute Beats & genervte Nachbarn

Dass es während des Abends etwas lauter wurde, war abzusehen. Doch spätestens als Bruno Mars schließlich ein exklusives Privatkonzert gab, erreichte der Geräuschpegel offenbar seinen Höhepunkt. Der Sound war, trotz des weitläufigen Grundstücks, in der ganzen Nachbarschaft zu hören. Mehrere verärgerte Anwohner riefen daraufhin die Polizei, wie TMZ berichtete. Aufgelöst wurde die Feier jedoch nicht – die Beamten beließen es bei einer Verwarnung. 

Doch damit nicht genug: Auch die aufwendige Deko sorgte für Ärger. Wenig später rückte die Polizei erneut an – diesmal, weil künstliche Hecken am Eingang die Straße blockierten und keine Genehmigung vorlag. Auch hier waren die Cops erstaunlich großzügig: Sie mussten einfach direkt nach dem Ende der Feier entfernt werden. 

Nach der Party wurden dutzende Pizzen angeliefert, die den Gästen zusammen mit Donut-Boxen den Heimweg versüßten. Gerüchten zufolge sollen auch die Cops nicht ganz leer ausgegangen sein...

