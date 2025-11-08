Lindsey Vonn stellt sich den Olympischen Spielen 2026

Bereits im letzten Jahr überraschte Skirennläuferin Lindsey Vonn mit einer fulminanten Rückkehr an den Start. Jetzt wagt die Powerlady das Unglaubliche: den Angriff bei den Olympischen Spielen 2026!

Zwischen eisernem Knie, dem aktuellen TIME-Cover und Terminator-Spirit kämpft sie erneut um Ruhm. Lindsey Vonn ist einmal mehr zurück! Dabei war die 76-fache Weltcupsiegerin und Olympia-Siegerin von 2010 längst weg. Verabschiedet, geehrt, bewundert. Doch Lindsey Vonn kann das Kapitel Skisport nicht schließen. Die 41-Jährige, die zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Geschichte zählt, steht vor einem spektakulären zweiten Comeback.

© Getty Images

Comeback-Queen bei den Olympischen Winterspielen 2026

Schon im Jahr 2024, nach mehreren Operationen inklusive Kniegelenkteilsatz, kehrte sie zurück auf die Piste – und nun plant die US-Amerikanerin den ganz großen Schritt: die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d’Ampezzo. Weshalb ihr nun auch das TIME-Magazin ein Cover widmet. „Mama, ich bin auf dem Cover des TIME-Magazins! Meine Augen füllen sich mit Tränen – nicht ideal während des Intervalltrainings auf dem Rad“, widmete sie ihr rührendes Instagram-Posting ihrer 2022 verstorbenen Mutter.

Nach ihrem Rücktritt 2019 schien die Karriere endgültig beendet: „Ich habe wohl ein paar Schaltkreise zu wenig … aber ich liebe, was ich tue. Ich liebe es, schnell zu fahren. Das wird sich nie ändern.“ Weshalb ihr Trainingsalltag jetzt sogar noch härter, disziplinierter denn je ist: Frühsport in der Höhe, Techniktraining, Kraftübungen, Eisbäder im Gletschersee, Videoanalysen bis spät in die Nacht. All das macht ihr – nach neun (!) Operationen – titaniumverstärktes Knie mit. „Wenn du mich auf der rechten Seite zwickst, ist das sehr hart“, antwortete Lindsey Vonn letzte Woche in der Jimmy Fallon-Show auf die Frage, aus wie viel Metall denn ihr Körper bestehe. „Es ist wie bei Terminator.“

© Getty Images

Zurück in Cortina. Dass die Olympischen Spiele (von 6. - 22. Februar) ausgerechnet in Cortina stattfinden, zählt zu entscheidenden Impulsen, die Vonn zum Comeback bewegten. „Ich hätte dieses Comeback wahrscheinlich nicht versucht, wenn die Spiele nicht in dort wären. Dieser Ort hat für mich etwas Magisches – er zieht mich immer wieder zurück.“ Tatsächlich fuhr Lindsey in Cortina nicht nur die meisten Weltcupsiege ein – sie bestritt dort auch ihre letzten Weltcuprennen vor dem Rücktritt 2019. „Cortina wäre der perfekte Ort, um meine Geschichte zu beenden.“ Ob sie ernsthaft eine Medaille im Visier hat? „Ich weiß nicht, ob ich zufrieden wäre, wenn ich ohne Medaille gehe“, sagt Vonn im TIME-Interview. „Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich habe bereits mehr erreicht, als irgendjemand erwartet hat. Ich habe das Unmögliche geschafft.“