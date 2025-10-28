Vonn mit "Terminator"-Geständnis in US-Talkshow

Ski-Superstar Lindsey Vonn (41) macht in ihrer US-Heimat vor einem Millionenpublikum Schlagzeilen.

Weil der Speed-Auftakt der Damen erst Mitte Dezember in St. Moritz steigt, hat Superstar Lindsey Vonn noch Zeit für einen PR-Marathon in ihrer US-Heimat. Am Montag war die seit wenigen Tagen 41-Jährige bei der legendären „Tonight Show“ von Jimmy Fallon zu Gast. Dabei präsentierte der populärste Talkmaster der USA das druckfrische Time-Magazin mit Lindsey Vonn am Cover.

Die Siegerin von 76 Weltcuprennen meinte, dass damit ein Kindheits-Traum für sie wahr geworden wäre. Auf Facebook gestand sie, sie dass sich ihre Augen mit Tränen gefüllt hätten, als sie die Times-Coverstory sah ("Was nicht ideal ist, wenn du zugleich Intervalleinheiten am Rad machst"). "Time" habe zu den Lieblingsmagazinen ihrer Mutter gehört, deswegen schrieb Vonn auf Facebook: "MOM, ICH BIN AM COVER DES TIME-MAGAZINS!!!".

"Wie beim Terminator"

In der "Tonight Show" bei Jimmy Fallon bestätigte Vonn, dass sie nach neun Operationen mit ihrem „Titan-Knie“ auf Olympia 2026 losgehen wird. „Wie viel von deinem Körper ist aus Metall“, wollte Fallon unter dem Gelächter des Studio-Publikums wissen und meinte: „Das ist wie beim Terminator.“ Vonn: "Wenn du mich auf der rechten Seite zwickst, ist das sehr hart."

Dabei verriet Vonn, dass es beim Passieren der Airport-Security regelmäßig „Piep“ macht.

Außerdem berichtete die Ski-Lady, dass sie nach dem Verlust ihrer geliebten „Lucy“ einen neuen Hund gefunden habe: „Er heißt Chance.“ Passend zu Vonns neuen Medaillenchancen bei ihren fünften Olympischen Spielen 2025 in Cortina. "Ich will ihn nächstes Jahr zu Rennen mitnehmen."