Lindsey Vonn bricht Trainingslager vorzeitig ab

Die US-Amerikanerin musste frühzeitig die Heimreise antreten.

Bereits in 11 Tagen startet der Ski-Weltcup in die neue Saison. Auch Speed-Queen Lindsey Vonn befindet sich bereits in der Intensiv-Vorbereitung – nun musste die 40-Jährige ihr Trainingslager in Chile allerdings vorzeitig abbrechen.

„Danke für eine großartige Sommer-Vorbereitung an alle, die dazu beigetragen haben – einschließlich Mutter Natur! Es hätte nicht besser sein können. Ich fühle mich gesund, dankbar und freue mich auf das, was kommt!“, schreibt Vonn auf Instagram.

Dann teilt die US-Amerikanerin aber mit, dass sie die Heimreise frühzeitig antreten musste. „Leider musste ich einen Tag früher nach Hause fahren, um meinen Jungen Leo zu sehen… Mein Junge wird alt, aber er hält sich tapfer. Seine Stärke gibt mir Kraft. Wir schaffen das.“Vonns geliebter Hund Leo ist an Krebs erkrankt und muss mit einer Chemotherapie behandelt werden.