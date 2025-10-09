Ski-Star fährt jetzt mit Hirscher-Ski für Red Bull

Red Bull verpflichtet den norwegischen Skistar Timon Haugan. Der 28-Jährige startet im Weltcup mit Marcel Hirschers Marke Van Deer – jetzt auch mit dem Energy-Drink-Giganten als Sponsor.

Der norwegische Technikspezialist Timon Haugan wird künftig von Red Bull unterstützt. Der 28-Jährige, der mit Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer im Weltcup fährt, gab die Zusammenarbeit auf Instagram bekannt.

Begeisterung bei Haugan

„Träume werden wahr. Ich bin mehr als aufgeregt, mit Red Bull zusammenzuarbeiten“, schrieb Haugan zu einem Foto, das ihn bereits in der Red-Bull-Teamkleidung zeigt. Unter dem Posting häuften sich Glückwünsche und Reaktionen aus der Skiwelt.

Glückwünsche von Stars

Unter anderem kommentierte Lindsey Vonn (40) den Beitrag mit „Willkommen“. Die US-amerikanische Ski-Legende wird bereits seit vielen Jahren von Red Bull gesponsert. Auch Henrik Kristoffersen, Haugan’s Landsmann und Teamkollege bei Van Deer, meldete sich zu Wort – er überreichte ihm symbolisch eine Red-Bull-Kappe.

Doppelte Teamzugehörigkeit

Damit ist Haugan künftig sowohl bei Van Deer als auch bei Red Bull Teil eines prominenten Athletenkreises. Die beiden Marken arbeiten im Skiweltcup eng zusammen – mit Hirscher als prägendem Kopf hinter dem Projekt.