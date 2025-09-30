Hirscher-Ski verleiht unserem Superadler Flüüügel

Vierschanzentournee-Sieger Daniel Tschofenig (23) wurde am Dienstag von Marcel Hirschers Skimarke Van Deer als Neuzugang präsentiert.

"Das Team von VAN DEER-Red Bull Sports erhält gehörig Schubkraft", heißt es in der Pressemitteilung. "Mit Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig und Planica-Doppelweltmeister Timi Zajc verstärken zwei Top-Stars das Nordic Team von Marcel Hirscher."

"Mich freut es extrem, die beiden im Team zu haben", wird Firmen-Boss Hirscher in der Aussendung zitiert. "Nicht nur, weil Tschofi und Zeko herausragende Athleten sind, sondern weil sie auch vom Mindset her wirklich perfekt zu uns passen."

Mit 8 Weltcup-Siegen Schanzen-Shootingstar 2024/25

Tschofenig ist der Aufsteiger der vergangenen Schanzen-Saison. Neben der Vierschanzen-Tournee gewann der 23-jährige Kärntner acht Weltcupspringen auf der Großschanze und den Gesamtweltcup.

Unser Superadler startet am 21. November in Lillehammer in die Olympiasaison und hofft, dass ihm der neue Hirscher-Ski mit Red-Bull-Power Flüüügel verleiht. Tschofenig selbst kommentierte seinen Umstieg von Augment auf Van Deer so: "Für mich geht es nach der Mega-Saison darum, wirklich jede Optimierungschance für den Olympiawinter zu nützen."