Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Nordisch
  5. Skispringen
Daniel Tschofenig
© GEPA

Skispringen

Hirscher-Ski verleiht unserem Superadler Flüüügel

30.09.25, 18:53 | Aktualisiert: 30.09.25, 20:15
Teilen

Vierschanzentournee-Sieger Daniel Tschofenig (23) wurde am Dienstag von Marcel Hirschers Skimarke Van Deer als Neuzugang präsentiert.

"Das Team von VAN DEER-Red Bull Sports erhält gehörig Schubkraft", heißt es in der Pressemitteilung. "Mit Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig und Planica-Doppelweltmeister Timi Zajc verstärken zwei Top-Stars das Nordic Team von Marcel Hirscher."

"Mich freut es extrem, die beiden im Team zu haben", wird Firmen-Boss Hirscher in der Aussendung zitiert. "Nicht nur, weil Tschofi und Zeko herausragende Athleten sind, sondern weil sie auch vom Mindset her wirklich perfekt zu uns passen."

Mit 8 Weltcup-Siegen Schanzen-Shootingstar 2024/25

Tschofenig ist der Aufsteiger der vergangenen Schanzen-Saison. Neben der Vierschanzen-Tournee gewann der 23-jährige Kärntner acht Weltcupspringen auf der Großschanze und den Gesamtweltcup.

Unser Superadler startet am 21. November in Lillehammer in die Olympiasaison und hofft, dass ihm der neue Hirscher-Ski mit Red-Bull-Power Flüüügel verleiht. Tschofenig selbst kommentierte seinen Umstieg von Augment auf Van Deer so: "Für mich geht es nach der Mega-Saison darum, wirklich jede Optimierungschance für den Olympiawinter zu nützen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden