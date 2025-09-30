Schuften fürs Comeback: Hirscher macht wichtigen Schritt

Marcel Hirscher macht den nächsten Schritt auf dem Weg zurück in den Skizirkus.

Nach seiner schweren Verletzungspause trainiert der 36-Jährige erstmals wieder „in den Toren“ – wie er nun in den sozialen Medien bekanntgab. „Endlich“, schrieb der Salzburger, der sich derzeit in einer Skihalle auf die neue Saison vorbereitet.

Hirscher hatte im September 2019 sein Karriereende erklärt, im Herbst 2024 aber sein Comeback verkündet. Beim Riesentorlauf in Sölden belegte er im Oktober Rang 23. Es folgten zwei weitere Rennen ohne nennenswerten Erfolg, ehe er sich am 2. Dezember beim Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zuzog.

Nun ist der achtfache Gesamtweltcupsieger wieder zurück auf Schnee und arbeitet daran, Schritt für Schritt seine alte Form zu finden. Für die kommenden Monate hofft der Ski-Star, der inzwischen für die Niederlande – das Heimatland seiner Mutter – antritt, auf eine erfolgreiche Rückkehr in den Weltcup.