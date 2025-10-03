Alles zu oe24VIP
Hirscher hat geheiratet
© Instagram/marcel__hirscher

Heißes Gerücht

Marcel Hirscher: Blitz-Hochzeit wegen Baby?

03.10.25, 10:26
Vor wenigen Tagen haben Marcel Hirscher und seine Lucy geheim und nur im Kreise der Familie geheiratet. Jetzt werden Gerüchte laut, dass vielleicht sogar schon ein Baby unterwegs sein soll...

Das Ja-Wort gab Hirscher seiner Liebsten im Kreise der Familie im eigenen Wohnzimmer. Zuvor kamen Gerüchte auf, weil in seinem letzten Posting ein auffälliger Ring zu sehen war. Nun geht der Ski-Star auf Wolke 7 in den neuen Weltcup-Winter, der am 26. Oktober in Sölden startet. Kaum jemand wusste von der Hochzeit - mit einem Posting auf Instagram machte der Rekord-Skifahrer die Hochzeit öffentlich.

Jetzt kommen erste Gerüchte auf, warum so schnell und heimlich geheiratet wurde, denn das Paar ist erst seit rund zwei Jahren zusammen. Kann es sein, dass seine Lucy vielleicht schwanger ist, und das Paar deshalb die Blitz-Hochzeit durchzog? Bestätigen will das Gerücht zwar niemand, aber aus dem Umfeld des Sportlers werden Stimmen laut, dass Hirscher wieder Papa werden könnte.

Marcel Hirscher Lucy
© Instagram

Für Marcel wäre es das dritte Baby. Zwei Kinder hat er aus seiner Ehe mit Laura Moisl mit der er von 2018 bis 2021 verheiratet war. Das Paar trennte sich aber einvernehmlich nach Hirschers erstem Rücktritt, der sich mittlerweile als Weltcup-Auszeit entpuppte.

Marcel Hirscher
© gepa

Karriere-Turbo durch Hochzeit?

Hirschers Augenmerk ist zurzeit - neben seiner Lucy - voll und ganz auf Olympia im nächsten Jahr gerichtet. Vielleicht ist die Hochzeit und eventuell auch ein Baby ein neuer Karriere-Turbo für den achtfachen Rekord-Weltcup-Gesamtsieger.

Zuletzt sorgte Hirscher mit seiner Ski-Marke Van Deer für Aufsehen. Das Unternehmen machte im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von knapp 18 Millionen Euro. Eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Cortina könnte nicht nur Hirscher einen Karriere-Boost verschaffen, sondern seine Marke ordentlich pushen.

