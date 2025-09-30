Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Hirscher hat geheiratet
Heimlich "Ja" gesagt

Geheimnis gelüftet: Hirscher und seine Lucy haben geheiratet

30.09.25, 17:16 | Aktualisiert: 30.09.25, 18:36
Seit Tagen wurde spekuliert, nun ist es bestätigt: Marcel Hirscher hat seine Lucy heimlich geheiratet.

Jetzt ist es offiziell: Marcel Hirscher hat zum zweiten Mal geheiratet. Gegenüber oe24 wurde bestätigt, dass der achtfache Ski-Gesamtweltcup-Sieger und seine Lucy vor wenigen Tagen still und heimlich geheiratet haben.

 

Das Ja-Wort gab er seiner Liebsten im Kreise der Familie im eigenen Wohnzimmer statt. Zuvor kamen Gerüchte auf, weil in seinem letzten Posting ein auffälliger Ring zu sehen war. Nun geht der Ski-Star auf Wolke 7 in den neuen Weltcup-Winter, der am 26. Oktober in Sölden steigt.

Marcel Hirscher Lucy
Nach seiner schweren Verletzung arbeitete der 36-Jährige im vergangenen Sommer an seinem Comeback, mit dem großen Ziel, bei Olympia als Niederländer zu überraschen.

Zweite Ehe für Marcel

Hirscher war bereits von 2018 bis 2021 mit Laura Moisl verheiratet. Das Paar trennte sich aber einvernehmlich nach Hirschers erstem Rücktritt, der sich mittlerweile als Weltcup-Auszeit entpuppte.

