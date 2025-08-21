Hirscher: "'Ich zähle die Tage, bis es auf Schnee losgeht"

Zwei Monate vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden ist Marcel Hirscher (36) offenbar bereit für den Wiedereinstieg auf Schnee.

In seinem Blog auf vandeer-redbull-sports.com mit dem Titel: "3 ..., 2 ..., 1 .. - SNOW!" schildert der Skistar seine Trainingsfortschritte seit dem Kreuzbandriss vor knapp neun Monaten: "Rückblickend hätten Reha und Trainingsaufbau nicht besser laufen können."

Hirscher über sein Comeback-Training: "Hatte nie Schmerzen"

Hirscher weiter: "Ich hatte nie Schmerzen, die Ärzte sind bei jedem Monitoring happy mit meinem Knie, und ich kann ohne Einschränkung trainieren.“

Geduld, so Hirscher, sei dabei der Schlüssel zum Erfolg gewesen: „Auf Nummer sicher zu gehen und dem Knie komplette neun Monate Heilungszeit zu geben, war die richtige Entscheidung.“

"Voll fürs Training freigespielt"

Die Doppelbelastung als Van-Deer-Skiunternehmer und Rennläufer, die ihm beim ersten Comeback vor einem Jahr noch zu schaffen gemacht hatte, scheint der Rekord-Weltcupsieger inzwischen perfekt im Griff zu haben: "Heuer bin ich – dank großartiger Unterstützung im privaten und beruflichen Umfeld – voll fürs Training freigespielt. Ich trainiere nicht weniger als früher, eher im Gegenteil. Da braucht’s diesen Fokus auch.“

"Permanente Fortschritte"

Auf den Blog-Bildern sieht man Hirscher im Gelände am Rad, auf Pezzibällen balancierend bei Kniebeugen mit Langhantel, und bei speziellen Sprungübungen unter Aufsicht seines früheren Konditrainers Gernot Schweizer, der den Salzburger schon zu ÖSV-Zeiten fit gemacht hatte.

Hirscher berichtet über "permanente Fortschritte – das ist ein enormer Booster für Mindset und Trainingsmotivation". Das Gefühl, "dass jeden Tag etwas weitergeht" habe ihn beim Comeback-Training "durch die Monate getragen."

Dabei, gesteht Hirscher, "wurde meine Geduld am Anfang sehr auf die Probe gestellt – und jetzt, wenn ich alle anderen schon Skifahren sehe, wieder!"

Doch jetzt laufen die Vorbereitungen für die ersten Trainings-Einheiten am Gletscher: "Ich zähle die Tage, bis es auch für mich wieder auf Schnee losgeht. Unser Plan bleibt: Back to Snow im September. Von dort weg setzen wir dann flexibel die nächsten Schritte.“