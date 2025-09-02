Alles zu oe24VIP
Marcel Hirscher gibt Gas - und Anna Veith schaut zu
Ski-Comeback

Marcel Hirscher gibt Gas - und Anna Veith schaut zu

02.09.25, 11:29 | Aktualisiert: 02.09.25, 12:33
54 Tage vor dem Weltcup-Auftakt geht's bei Comeback-Star Marcel Hirscher (36) rund. Dieser Tage stehen die ersten Ski-Einheiten seit der Knie-OP im Dezember an. Daneben laufen Vorbereitungen für die Eröffnung des neuen Van-Deer-Headquarters. Trotz all dem Stress geht sich noch ein PS-Termin aus.

Auf Instagram lässt uns der Skistar an Cycling-Einheiten teilhaben: Wie er am Rennrad eine Bergstraße im Salzburger Land runterrauscht, wie er sich am Mountainbike einen steilen Trail hochschraubt. Durchtrainiert wie nie zuvor. Dazu sagt der Rekord-Weltcupsieger im Video: "Die Berge, sie fordern mich. Das haben sie schon oft ... Aber sie haben mir immer mehr zurückgegeben, als sie mich gekostet haben ..."

Audi-Dreh mit Anna Veith

Szenenwechsel. Salzburg, Hangar-7. Vor der Kulisse für die wöchentliche TV-Sporttalkshow dreht Marcel Hirscher neue Werbespots für PS-Partner Audi. Dann übergibt er das Cockpit an seine ehemalige Ski-Kollegin Anna Veith (36). Die Super-G-Olympiasiegerin von 2014 wirkt ebenfalls topfit, Comeback-Gedanken hat die Salzburgerin vorerst auf Eis gelegt. Hirschers geplantes Comeback 2.0 am 26. Oktober wird die zweifache Mutter (Henry, 4; Lotte, 2) vorm TV verfolgen.

Vorausgesetzt, die Rückkehr auf die Piste funktioniert so gut wie die Reha und das Aufbautraining der vergangenen Wochen und Monate, dürfte einem Renn-Comeback beim Riesentorlauf-Auftakt in Sölden nichts im Weg stehen. Auf jener Piste, auf der es Marcel im Vorjahr als 23. nach über fünf Jahren Pause auf Anhieb in die Weltcup-Punkte geschafft hatte.

